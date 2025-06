Tourbillonが6月18日に発売したアルバム『BOUNDLESS』を記念したスペシャル番組「Tourbillon『BOUNDLESS』発売記念スペシャルトーク」を6月19日20時よりYouTubeで公開することが決定した。 発売日当日の6月18日20時より「Ryuichi Kawamura Channel」、「INORAN BAR」、「葉山拓亮オンラインサロン『s-cage/エスケージ』」の3番組合同で放送された特番の内容を一部編集して、スペシャル番組としてYouTubeで公開。 20年前のデビュー当時の話や最新アルバム『BOUNDLESS』の制作秘話など、貴重なトークが盛りだくさんの内容となっている。 <Tourbillon New Album「BOUNDLESS」発売記念スペシャルイベント>【日時/会場】2025年6月29日(日) 13:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース2025年7月6日(日) 13:00〜 TSUTAYA EBISUBASHI イベントフロア2025年7月26日(土) 13:00〜 タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO 【イベント内容】・Tourbillonメンバー全員との握手会※ご参加記念としてサイン(プリント)入りオリジナルアザージャケットプレゼント(スタッフより手渡し) 「All The Way」2025年6月4日先行配信https://tourbillon.lnk.to/alltheway 『BOUNDLESS』2025年6月18日発売予約:https://tourbillon.lnk.to/debut20thalbum ◾︎CD+Blu-ray AVCD-63716/B ¥4,000 (+tax) ≪収録内容≫[CD] M1.In My Heart M2.End of Time M3.To You, My Dear M4.Parallel M5.(On a) Night Like This M6.Colors My World M7.All The WayBonus Track I’m going to love[Blu-ray ] All The Way Music Video New Artist Photo & All The Way Music […]

The post Tourbillon、最新アルバム『BOUNDLESS』発売記念スペシャルトークをYouTubeにて公開決定 first appeared on BARKS.