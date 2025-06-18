Stray KidsÆüËÜ3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHollow¡Ù¤¬¥Õ¥é¥²Æü¤Ç¥Ïー¥Õ¥ß¥ê¥ª¥óÆÍÇË¡ªÀ¤³¦10¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇiTunesÁí¹ç¼ó°Ì³ÍÆÀ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö¡Ê¡ØHollow¡Ù¤Ï¡ËÁ´¶Ê¤¬ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¡Ê¥¹¥ó¥ß¥ó¡Ë
6·î18¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿Stray Kids¤ÎÆüËÜ3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHollow¡Ù¤¬¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢CD¤Ï¥Õ¥é¥²Æü¤À¤±¤Ç¡¢61ËüËç°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¥Ïー¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¡£¥Õ¥é¥²Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Ïー¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖSocial Path¡Êfeat. LiSA¡Ë / Super Bowl -Japanese ver.-¡×°ÊÍè2ºîÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊSoundScan Japan¤Ë¤è¤ëCD¥¢¥ë¥Ð¥àÇä¾å¥ì¥Ýー¥È¤«¤é2025Ç¯6·î16Æü～6·î17Æü¤Î½¸·×¡Ë¡£
ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇApple Music¤Ç3´§¡ÊApple MusicÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Apple Music Pop¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Apple Music K-Pop¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢iTunes¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯3´§¡ÊiTunes Áí¹ç¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢iTunes Pop¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢iTunes K-Pop¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤Ç¤â10¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎiTunesÁí¹ç¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÇÛ¿®¥Á¥ãー¥È¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥êー¥É¶Ê¡ÖHollow¡×¤ÎMV¤Ï¡¢¸ø³«ÅöÆü¤Î6·î11Æü¸á¸å¡¢YouTube Music Video¡Ö¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡×¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤ê¡¢6·î18Æü¸½ºß¡¢YouTubeºÆÀ¸¿ô¤Ï700Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Stray Kids¤Ï¡¢¡ØHollow¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ6·î18Æü¥ê¥êー¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¡£°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤òYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖHollow¡×¤ÎMV¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¤ê¤ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬»²²Ã¤·¤¿¡¢Spotify¸ø¼°¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤¬¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
K-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÆüËÜºîÉÊ¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー³«ºÅ¤Ï¡¢»Ë¾å½é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Stray Kids¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î¤¿¤á¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤è¤êÀ¸ÇÛ¿®¤Ç»²²Ã¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ØHollow¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎSTAY¡ÊStray Kids¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾¾Î¡Ë¤È¡¢¥Èー¥¯¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHollow¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤È¥ê¥Î¤¬¤ªÃãÌÜ¤ËÅú¤¨¡¢¥¹¥ó¥ß¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥êー¥É¶Ê¡ØHollow¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¶Ê¤¬ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØHollow¡Ù¤Ï¡¢Stray Kids½é¤È¤Ê¤ëÁ´¶ÊÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¼ýÏ¿¶Ê¤¿¤Á¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.06.18 ON SALE
MINI ALBUM¡ØHollow¡Ù
¡ØHollow¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.straykidsjapan.com/hollow/
Stray Kids OFFICIAL SITE
https://www.straykidsjapan.com