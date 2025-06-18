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18日午後9時30分ごろ、大分県、宮崎県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、大分県の佐伯市、宮崎県の延岡市、日向市、西都市、高鍋町、川南町、宮崎都農町、門川町、宮崎美郷町、高千穂町、宮崎市、それに国富町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□大分県
佐伯市

□宮崎県
延岡市　日向市　西都市
高鍋町　川南町　宮崎都農町
門川町　宮崎美郷町　高千穂町
宮崎市　国富町

■震度1
□大分県
大分市　津久見市　竹田市

□宮崎県
新富町　木城町　椎葉村
日南市　串間市　綾町
都城市　小林市　えびの市
三股町　高原町

□愛媛県
宇和島市　愛南町

□高知県
宿毛市

□福岡県
久留米市

□長崎県
南島原市

□熊本県
阿蘇市　産山村　熊本高森町
熊本西区　八代市　宇土市
宇城市　熊本美里町　西原村
山都町　人吉市　多良木町
芦北町

□鹿児島県
鹿児島市　霧島市　姶良市
鹿屋市　志布志市　大崎町
錦江町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。