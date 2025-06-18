大分県、宮崎県で最大震度2の地震 大分県・佐伯市、宮崎県・延岡市、日向市、西都市、高鍋町、川南町
18日午後9時30分ごろ、大分県、宮崎県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、大分県の佐伯市、宮崎県の延岡市、日向市、西都市、高鍋町、川南町、宮崎都農町、門川町、宮崎美郷町、高千穂町、宮崎市、それに国富町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□大分県
佐伯市
□宮崎県
延岡市 日向市 西都市
高鍋町 川南町 宮崎都農町
門川町 宮崎美郷町 高千穂町
宮崎市 国富町
■震度1
□大分県
大分市 津久見市 竹田市
□宮崎県
新富町 木城町 椎葉村
日南市 串間市 綾町
都城市 小林市 えびの市
三股町 高原町
□愛媛県
宇和島市 愛南町
□高知県
宿毛市
□福岡県
久留米市
□長崎県
南島原市
□熊本県
阿蘇市 産山村 熊本高森町
熊本西区 八代市 宇土市
宇城市 熊本美里町 西原村
山都町 人吉市 多良木町
芦北町
□鹿児島県
鹿児島市 霧島市 姶良市
鹿屋市 志布志市 大崎町
錦江町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。