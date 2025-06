バンダイナムコミュージックライブ「MEWLIVE UNIVERSE」所属の新人男性VTuberユニット・Reφilmが、初のオリジナル楽曲「NEW LIFE」をデジタルリリース。MVも公開した。 ◆「NEW LIFE」MV 「NEW LIFE」は、こっちのけんと「はいよろこんで」「死ぬな!」の共作曲・編曲などで知られるGRPと、Da-iCE・SUPER JUNIOR・アイドルマスターなど数々のJ-POP・K-POP・アニソンへの楽曲提供を手掛けるMEG.MEが制作。 K-POPライクなスタイリッシュさと、彼らのコンセプトである「映画館」を思わせるレトロ風な音色が交差するサウンドの上で、低音ボイスから爽やかボイスまで三者三様の歌声とラップが響き渡る、高揚感のあるダンサブルなポップナンバーとなっている。 また、本楽曲のリリースを記念して、「リミスタ」での「NEW LIFE【miim edition】」購入者を対象とした、オンライン1on1トークイベントも開催されることが決定した。 ◆ ◆ ◆ ▼GRP(共作曲・編曲) コメントReφilm様の記念すべきデビュー曲ということで、「新しい始まり」や「再び動き出す物語」といったユニットのコンセプトに寄り添いながら、華やかでエネルギッシュなサウンドを目指しました。Saxophoneのリフを中心に、808やHipHop的なリズムを組み合わせた現代的なアレンジで、レトロなショータイムの雰囲気と、今の空気感をミックスしています。曲中では展開を多く設け、ライブのラストを飾るような高揚感を意識しながら、生楽器と打ち込みのコントラストによる“ハッとする瞬間”も散りばめました。 Reφilmの3人が“今この瞬間を生きる”ことを選び、新たなステージへ進む。その門出をこのサウンドで少しでも後押しできたら嬉しいです! ▼MEG.ME(作詞・共作曲) コメントReφilm様の記念すべきデビュー作品に携われて光栄です!長い時を超えて繋がってきた3人の縁、絆、運命。その新しい章の幕開けを飾れるような歌になるよう制作させて頂きました。「終わりは始まり」です。新しい始まりは、シアターでの煌びやかなミュージカルショーのカーテンライズのように。レトロさの中にもスタイリッシュさを感じるようなトップライン、言葉選びを意識しました。3人のこれからの物語をお楽しみに!! ◆ ◆ ◆ 「NEW LIFE」 配信リンク:https://lnk.to/LZC-3144 歌:Reφilm作詞・共作曲:MEG.ME共作曲・編曲:GRP イラスト:はなだタイトルロゴ・ジャケットデザイン:ミナトデザインミュージックビデオ:木葉はづく ■オンライン1on1トークイベント情報【イベントタイトル】Reφilm 1stSG『NEW LIFE』発売記念オンライン1on1トーク〜レフィルム初夏のご挨拶会〜 【日時】2025年7月13日(日)13:00~ 涙夜リノ (受付:12:50~13:35)14:30~ ルキ・ルクス (受付:14:20~15:05)16:00~ 夏芽川アキ (受付:15:50~16:35) 【参加方法】対象者:「リミスタ」にて対象商品『NEW LIFE【miim edition】』をご購入の方トーク時間:1枠につき1分購入制限:1メンバーにつき5枠まで 【詳細/購入URL】https://limista.jp/projects/6160 関連リンク◆Reφilm オフィシャルYouTube◆Reφilm オフィシャルX

