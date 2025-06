カラノアが、7月9日にリリースされるデジタルEP『ネオンテトラ』より、収録曲の「Paradise」を配信リリースした。 ◆カラノア 動画 本楽曲は、自然と体が動き出すような四つ打ちのビートに、難解なベースラインと中毒性の高いエッジの効いたギターフレーズが絡み合う一曲になっているという。高揚していくサウンドに乗せられた歌詞は、普遍的な日常に垣間見えた煩悩と快楽をシニカルに歌い上げ、ダークな音像と共に夏への開放感も感じられる楽曲に仕上がったとのこと。 またリリースに併せて、本楽曲のリリックビデオも合わせて公開となった。メンバーと、スペシャル参加としてサポートギターでライブやレコーディングでも参加をしている永田涼司が飛び入り参加。メンバーのユーモアたっぷりの演奏シーンが見所になっている。 さらに、EPリリースに伴ってリリース記念自主企画ライブ<カラノア Presents Log Book Fest. Vol.2 〜NEW EP 「ネオンテトラ」Release live〜>も決定した。ゲストには雨のパレードと大橋ちっぽけを迎えて、9月12日に東京・渋谷eggmanにて行われる。オフィシャル先行受付が開始しているので、是非チェックしてほしい。 そして、テレ東にて7月2日から放送されるドラマNEXT『雨上がりの僕らについて』のオープニングテーマ「aquarium」が、6月25日にJ-WAVE(81.3FM)「GURU GURU!にて初オンエアが決定した。ドラマのために書き下ろされた楽曲「aquarium」は、明るく爽快なメロディーとどこか切なさを感じる繊細な歌詞が、池田匡志演じる主人公・奏振一郎の胸の奥に秘めた想いを表現した楽曲となっているという。 「Paradise」、「aquarium」も収録されるデジタル EP「ネオンテトラ」は、7月9日にリリースされる。カラノア2025年最初のEPとなる本作品は、2024年より新体制となったカラノアの歩んできた道が詰め込まれた1作品となり、新しいバンドの一面を見せているEPであるとのことだ。 ◾️先行配信「Paradise」 配信URL:https://karanoah.lnk.to/neontetra ◾️「aquarium」初オンエア情報 放送日:2025年6月25日(水)放送局:J-WAVE(81.3FM)番組名:「GURU GURU!」時間:22:00~24:00パーソナリティ:福留光帆 / ティモンディ・前田裕太https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/ ◾️デジタルEP『ネオンテトラ』2025年7月9日(水)発売 ▼収録曲 01. aquarium 02. やさしいね 03. ice 04. Paradise 05. MIREMIRE ◾️ライブ情報 <カラノア Presents Log Book Fest. Vol.2 〜NEW EP 「ネオンテトラ」Release live〜>日程:2025年9月12日(金)OPEN 18:00 / START 18:30会場:東京・渋谷eggman出演:カラノアゲスト:雨のパレード / 大橋ちっぽけ席種:スタンディング料金:\3,800-(1D別)オフィシャル先行(抽選)6/18(水) […]

The post カラノア、デジタルEP『ネオンテトラ』より「Paradise」先行配信スタート+リリックビデオ公開。自主企画開催決定も first appeared on BARKS.