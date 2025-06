Mega Shinnosukeが、2026年1月から全国7カ所を回るワンマンツアーの開催を発表した。 本ツアーは2024年11月に全国5カ所で開催され、大盛況で幕を閉じたワンマンツアー<君にモテたいっ!!>以来、約1年3カ月ぶり自身最大規模でのワンマン公演となる。 今回のツアーではこれまで以上に自由度が高く、パワフルなステージが展開される予定で、演出やパフォーマンスの多彩な仕掛けや、観客と一体になるステージをぜひ会場で体感してほしい。 チケットは6月18日21時より、公式アプリ「MEGA CLUB」先行および、オフィシャル先行受付がスタートする。公式アプリ「MEGA CLUB」先行ではどの先行よりも早く入場ができる整理番号のチケットがゲットできるので、この機会にアプリをダウンロード、プレミアム会員に入会してぜひ参加して欲しい。 ◼️ワンマンツアー情報 2026年1月10日(土):福岡BEAT STATION1月11日(日):広島 Live Space Reed1月17日(土):大阪BIG CAT1月18日(日):名古屋CLUB QUATTRO1月24日(土):札幌 cube garden1月31日(土):仙台 MACANA2月8日(日):東京Zepp Diver City(TOKYO) ◆チケット公式アプリ「MEGA CLUB」:https://c-rayon.com/result/megashinnosukeオフィシャル先行:https://eplus.jp/megashinnosuke/受付期間:2025年6月18日(水)21:00〜2025年6月22日(日)23:59 前売りチケット:5,000円+D代※18歳以下の方は、会場にて¥1,200キャッシュバックtotal info. ライブマスターズ(03-6379-4744) 関連リンク ◆Mega Shinnosuke オフィシャルサイト◆Mega Shinnosuke オフィシャルX◆Mega Shinnosuke オフィシャルInstagram◆Mega Shinnosuke オフィシャルYouTubeチャンネル◆Mega Shinnosuke オフィシャルTikTok

