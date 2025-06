WOLF HOWL HARMONYが新曲「Bossa Bosa」を6月25日にリリースすることが決定した。 「Bossa Bosa」は寝起きのだるさや曖昧な朝の空気を逆手に取り、あえて“ボサボサ”な状態で踊り出すという、ユーモアたっぷりのハイテンションチューン。重低音に乗せた軽快なラップと、“Bossa Bosa”という中毒性のある擬音的フレーズが癖になる一曲に仕上がっている。 「目覚ましより騒げ」「寝かせて one more minute」といった矛盾を孕んだリリックも、若者ならではの気怠さとエネルギーの同居を鮮やかに描写。何気ない日常にジワジワとスイッチを入れる、まさに“目覚ましソング”と呼ぶにふさわしい一曲だ。 Digital Single「Bossa Bosa」2025年6月25日(水) ReleasePre-add/Pre-save:https://avex.ffm.to/0dapvxa 関連リンク◆WOLF HOWL HARMONY オフィシャルX◆WOLF HOWL HARMONY オフィシャルInstagram◆WOLF HOWL HARMONY オフィシャルTikTok◆WOLF HOWL HARMONY オフィシャルYouTubeチャンネル

