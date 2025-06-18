Ä¶¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¾®5¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¡¢½é»Å»ö¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¤ÎÍÄ¾¯´üÌò¤À¤Ã¤¿¡ª¡ª¡¡Éð°æÁÔ¤âÇ¼ÆÀ¡Ö³Î¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×
¡¡Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¤Î¿ûÅÄ°¦µ®¡Ê20¡Ë¤¬17Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTOKYO¡¡SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î»þ¡¢µµ¸Í¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»öÌ³½êÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿ûÅÄ¡£Åö»þ¤Ï½÷Í¥»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÍÄ¾¯´ü¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤óÌò¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¦±é¤ÎÉð°æÁÔ¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡£¤ï¤«¤ë¡£·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤ËÎØ³Ô¤È¤«¤â»÷¤Æ¤ë¤·¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ûÅÄ¤ÏTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Îµ²±¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¤ËËÌÀî·Ê»Ò±é¤¸¤ëÄÅÅç²ÆÇÈ¤ÎÍÄ¾¯´üÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£