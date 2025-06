Limited Express (has gone?)が6月18日(水)、新曲「GENOCIDE FUCK OFF」をデジタル配信リリースした。本作に寄せて、ボーカルのYou got it! Yukari!は、「自分たちが作ったどの曲も、ずっと未来でもかっこよく輝き続けてほしいと思っているのだけど、この曲だけは、早く時代遅れになりますように。それまでしつこく歌い続けます。FUCK OFF GENOCIDE!」とコメントしている。

さらに、7月16日(水)にはNEW EP『CIEN ARAÑAS』をLessThanTVよりリリース。収録曲には「GENOCIDE FUCK OFF」や表題曲「CIEN ARAÑAS」をはじめとした新曲4曲に加え、代表曲「ギャーギャー騒げ」では、MCバトルでも注目を集める6EYESのツチヤチカらがフィーチャリングで参加。Limited Express (has gone?)ならではのエネルギーと自由奔放な音楽性が詰まった、強烈なEPに仕上がっているとのこと。<リリース情報>Limited Express (has gone?)NEW EP『CIEN ARAÑAS』発売日:2025年7月16日(水)レーベル:LessThanTV(ch-172)=収録曲=1. CIEN ARAÑAS2. GENOCIDE FUCK OFF3. Glow Yourself4. Type A or B5. ギャーギャー騒げ feat. ツチヤチカら<ライブ情報>小METEO2025年7月25日(金)SHIBUYA CLUB QUATTRO開場:18:30 / 開演:19:00前売:3,800円 / 当日:4,300円 / U22割:2,200円小METEO´通し券:5,500円出演:Limited Express (has gone?)SLIGHT SLAPPERS6EYESWARHEADDEATHRONEGATIVE SUNチケット: https://www.club-quattro.com/shibuya/schedule/detail/?cd=017098 問合せ:渋谷クラブクアトロ 03-3477-8750公式サイト:http://limited-ex.com/