複数の調査結果から、女性は男性よりもAIに取って代わられやすい職種に就いている可能性が高く、一方でAIを使う割合は男性より25%低いことが示されました。Global Evidence on Gender Gaps and Generative AI - Working Paper - Faculty & Research - Harvard Business Schoolhttps://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=66548

Women Are Avoiding AI. Will Their Careers Suffer? | Working Knowledgehttps://www.library.hbs.edu/working-knowledge/women-are-avoiding-using-artificial-intelligence-can-that-hurt-their-careersGenerative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure | International Labour Organizationhttps://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposureWomen are lagging behind on AI but they can catch uphttps://www.ft.com/content/7f0fbd7d-011a-448d-9d23-8a8db2006df4国連の報告書によると、AIにより自動化されるリスクが最も高い職種は伝統的に女性が担ってきた秘書やアシスタントといったものであることが多く、特に事務職や管理職がAIに取って代わられやすいとのこと。男性が多い職種ではリスクが3.5%だったのに対し、女性が多い職種は9.6%と3倍近い割合を示していました。職種全体では25%がAIの影響を受ける可能性があり、高所得国ではその割合が34%にまで上昇すると報告されています。その一方で、女性がAIを利用する割合は男性よりも25%低いことがわかっています。アメリカやスウェーデン、中国などで実施された18件の調査を分析した研究では、14万人以上の大学生と労働者のうち、2023年から2024年にかけて生成AIを利用した男性は全体の半数であったのに対し、女性は約3分の1にとどまったことがわかりました。ほとんどの調査において、AIを利用している女性の割合は男性の割合よりも10〜40%少なく、調査を主導したハーバード・ビジネス・スクールのレンブランド・コーニング氏は「これらを合計すると、25%の差があるというのが最良の推定です」と結論づけています。コーニング氏によると、女性は男性よりもAIの倫理的な面を心配し、AI技術を使うことで不正行為とみなされたり、AIツールに頼ることで同僚から知性を疑われたりするのを懸念している可能性があるとのことです。ただし、テック企業が集まるサンフランシスコ周辺の技術系労働者を対象に行われた別の調査では、女性がAIを使用する割合は男性より3%高いという結果が示されています。さらに、コーニング氏らが2022年11月から2024年5月の間にChatGPTを利用したユーザーを調べたところ、ウェブサイトでChatGPTを利用した月間平均ユーザー数2億人のうち女性は42%にとどまり、スマートフォンアプリ版ChatGPTのダウンロード数に至っては27%にしかならないこともわかっています。女性が男性よりもAIツールへの馴染みが薄いことからこうした格差が生まれるのではと考えたコーニング氏らは、ケニアの男女起業家約1万7000人を対象にChatGPTの利用を促し、その使い方に関する情報を提供するという試みをしました。ところが、男女格差は依然として存在し、女性がAIを試す可能性は男性よりも約13%低いことが分かったそうです。コーニング氏は「ChatGPTの利用機会が平等になったにもかかわらず、女性がこのツールを利用する可能性は低かったのです。これは非常に衝撃的です。女性が生成AIを敬遠し続けると、企業は生産性の大幅な向上の機会を逃す可能性があり、女性は成功に必要な貴重なスキルの習得で後れを取る可能性があります。誰もがAIを試すことができ、使用しても批判されないと感じられる環境を作ることが重要です」と述べました。