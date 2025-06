スタジオカラーとサンライズがタッグを組んで制作する「ガンダム」シリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』(日本テレビ系/毎週火曜24時29分)の第11話「アルファ殺したち」が17日に放送。TM NETWORKの名曲「BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙を越えて)」が流れ、“初代ガンダム”が登場すると「いいの!?こんなことして!?」「オタクが喜びそうなものを詰め込んだアニメやな!!」などの反響が集まった。

ジークアクスの中にあるオメガ・サイコミュのリミッターデバイスを破壊することで、シャロンの薔薇の時間凍結に干渉できることを知ったマチュは、拳銃でデバイスを破壊。オメガ・サイコミュを強制発動し、薔薇とイオマグヌッソを繋ぐコネクタの切り離しに成功した。そのころ、キシリアはイオマグヌッソの開発スタッフに紛れていたシロウズ(シャア・アズナブル)と再会。地球に住む人々を消滅させようとする計画への協力を拒む彼に銃口を向けたが、そこへシュウジに導かれたマチュが落下してきてシャアの窮地を救う。シャアの目的は、世界を歪める原因となっている薔薇の中で眠るララァを消すことにあり、突如出現した赤いガンダムに乗り込んで彼女の抹消を試みる。その瞬間、ララァが目を覚まし“向こう側”のエネルギーが“こちら側”に流れ込む本物のゼクノヴァが発動。ここでシュウジは自身の正体を「ララァが作った世界を終わらせるために“向こう側”からやってきた」と明かし、キラキラの向こうから「RX-78-2 ガンダム(以下、ガンダム)」が姿を現す。『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』(1988年)の主題歌「BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙を越えて)」が流れて「ガンダム」が登場する神がかった演出に、エックスでは深夜にもかかわらず「#ガンダム」「#BEYOND THE TIME」「#メビウスの輪」「#シュウジ」など、11話の関連ワードがトレンドを席巻。予想外すぎる展開にファンからも「何これ!?いいの!?こんなことして!?」「『想像を絶する』ってこの事なんだなぁ」「BEYOND THE TIMEやっぱり惚れる…神回…」「ちょっと逆シャアの雰囲気を出してからのBEYOND THE TIMEのイントロ→こちら側の世界へやってきた白い悪魔 加減しろ莫迦!」「音楽といい、展開といい、オタクが作るオタクが喜びそうなものを詰め込んだアニメやな!!」「やっぱさ、RX-78って格好いいよな」「なんでガンダム見てたらガンダム出てくんだよ(困惑)」「やりたい放題でとても良いですねジークアクス」などの声が上がった。文字通り“宇宙を越えて”やってきた「ガンダム」を操るのはシュウジか? 並行世界のアムロ・レイか? 「ガンダム」がラスボスとして立ちはだかるのか? 次週、最終回「だから僕は…」に期待が高まる。