めいちゃんが、2025年6月16日から活動を再開した。 2024年6月16日にさいたまスーパーアリーナで開催したワンマンライブ<太陽のマーチ>を最後に活動を休止していためいちゃんだったが、ちょうど1年ぶりとなる6月16日に、直筆メッセージとともにXへ活動再開のお知らせがポストされた。トレンド1位にもランクインをみせ、大きな話題ととともに歌い手仲間やファンからも多数の歓喜の声が寄せられている状況だ。 活動再開と同時に2つの大きなライブも発表された。ひとつは、2026年1月13日、自身の30歳の誕生日に日本武道館で360度ステージによるワンマンライブを開催。そして、2026年1月31日からは全国11都市を巡るホールツアー<Meychan Live Tour 2026「Number 0」>がスタートとなる。チケットのオフィシャル先行受付は6月18日20:00よりスタートされた。 2022年の初武道館公演、2023年の国立競技場での無料配信ライブ、2024年のアリーナツアーといった実績を経て、“ミラクル異端児”めいちゃんのさらなるパワーアップした飛躍が期待される。 <Meychan Live Tour 2026「Number 0」> 特設ページ https://meychan.com/tour2026_number-0/ <武道館公演>2026年1月13日(火)@東京・日本武道館※誕生日特別公演指定席:10,000円(税込)ファミリーチケット:9,500円(税込/1枚)ステージサイドバック席:7,000円(税込) <ホールツアー>2026年1月31日(土)広島・広島文化学園HBGホール2026年2月1日(日)愛媛・西条市総合文化会館2026年2月8日(日)宮城・仙台サンプラザホール2026年2月11日(水・祝)福島・けんしん郡山文化センター 大ホール2026年2月14日(土)、15日(日)愛知・愛知県芸術劇場 大ホール2026年2月21日(土)京都・ロームシアター京都 メインホール2026年2月23日(月・祝)兵庫・アクリエひめじ 大ホール2026年3月8日(日)石川・本多の森 北電ホール2026年3月14日(土)、15日(日)大阪・オリックス劇場2026年3月21日(土)北海道・札幌文化芸術劇場hitaru2026年3月28日(土)、29日(日)福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール指定席:8,500円(税込)2日間通し券(愛知・大阪・福岡):17,000円(税込) ※SP特典:めいちゃん幼少期トレカファミリーチケット:8,000円(税込/1枚) ■オフィシャル先行受付2025年6月18日(水)20:00〜7月6日(日)23:59https://w.pia.jp/t/meychan-26/ ・公式HP:https://meychan.com/・X:https://twitter.com/meynico?s=20・YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCLkxbtUqIudgGSOl8XAdCfA・TikTok:https://www.tiktok.com/@meynicokawaii・Instagram:https://www.instagram.com/meynicokawaii/・音楽配信:https://lnk.to/_Meychan

