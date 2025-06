GLAYのTERUが主催するアートイベント『HAKODATE ART EXHIBITION 2025〜DREAMY Vol.2』の開催が決定した。 TERUの「函館から世界へアートを発信したい」という想いのもと、ベイエリアの美しい景観とアートの力を融合させ、地域の魅力を再発見・再発信するアートイベント。函館で育ち、現在は東京を拠点とするGLAYのTERUが中心となり、ヴェネツィア・ビエンナーレにインスパイアされた芸術祭の開催を目指す活動の一環として開催される。 このイベントは2023年の3人展『THREE COLORS』を皮切りに、2025年1月には5人展『DREAMY Vol.1』と連動企画『OUT OF THE BOX〜函館ビエンナーレへの道』を開催し、地域・メディアからの注目を集め、函館のアートシーンに新たな風を吹き込んだ。 今回は、7月31日〜8月6日に、函館・金森赤レンガ倉庫BAYはこだてイベント広場 特設会場と函館・金森赤レンガ倉庫 函館ヒストリープラザ特設会場にて実施。 企画立案者であるTERUに加え、前回参加したアーティスト建築家・現代アート作家のTAKUMI、画家のSHURI、写真家・コラージュ作家の大石祐介、イラストレーターのkkworld kumiに加えて、新たにパステルシャインアート作家のうえだふきこ、画家のASUKA ZENの2名を迎え、総勢7名による展示会としてスケールアップして開催される。 また、開催期間中には、金森赤レンガ倉庫 BAYはこだて内より会場外の広場に向けてしおメロディが、ピアノ生演奏を披露する。 なお今回の開催発表に伴い、TERUのアートワーク特設サイトも開催。最新情報はもちろん、過去の作品も閲覧することができる。 『HAKODATE ART EXHIBITION 2025〜DREAMY Vol.2』TERU、TAKUMI、SHURI、大石祐介、kkworld kumi、うえだふきこ、ASUKA ZENによる7人展 開催日程:7/31(木)〜8/6(水)会場:金森赤レンガ倉庫 BAYはこだて イベント広場 特設会場・金森赤レンガ倉庫 函館ヒストリープラザ 特設会場 開催時間(金森赤レンガ倉庫 BAYはこだて イベント広場 特設会場) 9:00〜9:45 10:00〜10:45 11:00〜11:45 12:00〜12:45 13:00〜13:45 14:00〜14:45 15:00〜15:45 16:00〜16:45 17:00〜17:45※各回45分間の入れ替え制。 開催時間(金森赤レンガ倉庫 函館ヒストリープラザ特設会場) 10:00〜10:45 11:00〜11:45 12:00〜12:45 13:00〜13:45 14:00〜14:45 15:00〜15:45 […]

