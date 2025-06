友成空が、「黄色信号」とTVアニメ『暗殺教室』がコラボしたミュージックビデオをジャンプチャンネルで公開されたことを発表した。 ◆友成空 動画 「黄色信号」は、フジテレビにて放送中のTVアニメ『暗殺教室』再放送 第1弾オープニングテーマだ。作詞・作曲・編曲・ミックス、そしてジャケットアートワーク制作を友成空自らが担当。大人と子供、その狭間の刹那の“青春”を、信号機の短い“黄色信号”になぞらえて描いた楽曲で、駆け抜ける日々の焦燥と輝きを、疾走感と刺激に満ちたアグレッシブなサウンドデザインで表現されたナンバーだという。友成空の真骨頂であるメタファーに満ちた言葉遊びと中毒性、そして「暗殺教室」への愛に溢れた最新作になっているとのこと。 公開された本映像では、楽曲の世界観や歌詞のメタファーに呼応するように、アニメ本編の名シーンが響き合い、作品の魅力をあらためて照らし出す内容に仕上がっている。疾走感に満ちた目まぐるしいカット展開と、圧倒的な情報量に溺れるようなビジュアルデザインが、楽曲が描く“青春”の刹那を鮮烈に映し出しているという。 ◆ ◆ ◆ ◾️友成空 コメント初めてMVを見た瞬間、「この映像と自分の歌声が重なるなんて…!」と鳥肌が立ちました。名シーンの連続、どこを切り取っても暗殺教室ファンにはたまらない映像ばかり。そこにスタイリッシュな編集とギミックが加わって、E組の記憶が鮮やかに蘇ります。懐かしさと新鮮さが同時に押し寄せてくる、まさに10年越しのご褒美。とにかく、これは絶対に見てください! ◆ ◆ ◆ なお、友成空は6月19日に新たな楽曲に関する情報を発表予定。同日20時にはInstagramライブの実施も予定されているので、是非チェックしてほしい。 ◾️「黄色信号」※TVアニメ「暗殺教室」再放送 新オープニング・テーマ配信:https://tomonarisora.lnk.to/Caution ◾️出演フェス情報 <MONSTER baSH>日程:2025年8月23日(土)会場:香川県・国営讃岐まんのう公園https://www.monsterbash.jp/ ◾️『暗殺教室』10周年記念プロジェクト 『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』公式サイト: https://ansatsu-anime.com/公式X:@ansatsu_anime (https://x.com/ansatsu_anime) ◆第1弾:アニメ「暗殺教室」全47話の再放送・放送情報フジテレビ:毎週木曜25:45-26:15枠カンテレ:毎週木曜26:45-27:15枠BSフジ:毎週火曜24:00-24:30枠 ※7月期のみ23:30−24:00枠で182ch ◆第2弾 / 第3弾後日発表 ◆原作「暗殺教室」>【原作】松井優征『暗殺教室』(集英社 ジャンプ コミックス刊)【既刊】全21巻 関連リンク ◆友成空 オフィシャルサイト◆友成空 オフィシャルX◆友成空 オフィシャルInstagram◆友成空 オフィシャルYouTubeチャンネル◆友成空 オフィシャルTikTok

