Tempalayが、2024年10月3日に開催した初の日本武道館公演<惑星X>のライブ音源を配信リリースした。 ◆Tempalay 動画 本アルバムは、本公演よりセレクトされた15曲が収録されている。Apple Musicでは空間オーディオ(Dolby Atmos®)に対応しており、より立体的なサウンドが楽しめる。 ライブ音源のリリースにあわせ、10人のゴスペルコーラス隊、そしてサックスの小西遼を迎えて披露した「続・New York City」のライブ映像も公開された。 武道館公演を完全収録したBlu-ray作品『惑星X』は好評発売中だ。ライブ本編に加え、武道館単独公演の開催が決定してからおよそ1年にわたり撮影されたメイキング映像もたっぷりと収録されている。バンドが10年の歩みで生み出してきた楽曲の数々、映像・照明との相乗効果による総合芸術としての完成度、SF映画のような緻密に練られたコンセプト、さらにはAAAMYYYの出産直前での開催という異例の事態をチームの総力で乗り越えた物語性とが合わさった、メモリアルな一夜が収められているという。Blu-rayに加えてフォトブックも付属し、武道館の形にちなんだ八角形の“武道缶”に入った特殊仕様だ。完全生産限定なので、気になる方は是非チェックしてほしい。 ■『惑星X』(デジタルアルバム)発売日:2025年6月18日(水)配信URL:https://tempalay.lnk.to/PlanetX_Live ◆収録曲のめりこめ、震えろ。人造インゲンAustin Townああ迷路未知との遭遇my name is GREENMAN預言者革命前夜SONIC WAVE新世代愛憎しいNEHANドライブ・マイ・イデアそなちね続・New York City ■『惑星X』(Blu-ray)発売日:2025年4月9日(水)購入URL:https://tempalay.lnk.to/planetX_bd 品番:WPXL-90328〜9 価格:¥9,020(税込)※Blu-ray2枚組 ※完全生産限定盤 ※“武道缶”入り特殊仕様 [Disc 1]のめりこめ、震えろ。人造インゲン続・Austin Townとんああ迷路未知との遭遇my name is GREENMANBooorn!!どうしようFestivalカンガルーも考えている大東京万博今世紀最大の夢脱衣麻雀シンゴEDENGHOST WORLD預言者深海より革命前夜SONIC WAVE新世代愛憎しいNEHANドライブ・マイ・イデアそなちね続・New York CityLast Dance [Disc 2]Tempalay 奇怪!どきどきアドベンチャー!惑星X探索ツアー 関連リンク ◆Tempalay オフィシャルサイト◆Tempalay オフィシャルX◆Tempalay オフィシャルInstagram

The post Tempalay、日本武道館公演<惑星X>ライブアルバム配信開始。10人のゴスペルコーラス隊を迎えた「続・New York City」ライブ映像公開も first appeared on BARKS.