がらりが、6月25日に新曲「逃避行」をリリースすることを発表した。 「逃避行」は、邦ロックを軸に歌謡曲やジャズの要素を織り交ぜたアップテンポでドラマチックな一曲だという。TikTokでも既に楽曲の一部分が公開されているので、是非チェックしてほしい。 今回のリリース決定に伴いがらり本人が書き下ろしたジャケット画像も公開された。楽曲の事前予約もスタートしたので、ぜひリリースを楽しみにお待ちいただきたい。 ◾️デジタルシングル「逃避行」配信日:2025年6月25日(水)配信予約リンク:https://galali.lnk.to/abscond 関連リンク ◆がらり オフィシャルX◆がらり オフィシャルInstagram◆がらり オフィシャルYouTubeチャンネル◆がらり オフィシャルTikTok

