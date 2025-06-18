夜々、「I Hope」のミュージック・ビデオを公開
夜々（よよ）の3rd Digital Single「I Hope」がリリースとなった。歌詞プロデュースにはヒットメーカーとして知られる、いしわたり淳治を迎えた作品だ。 公開された「I Hope」のミュージック・ビデオは、夜々として初のドラマタイズの作品となっており、もう戻ることはできないけれど今も心に残る…そんな夏の記憶が「フィルムが 残ったカメラ」「3本線の 白い お揃いのスニーカー」などのプロップと共に切なくも鮮やかに映し出している。 なお、ジャケット写真も、このミュージック・ビデオの撮影現場で夜々が自ら撮影したものとなる。 夜々 3rd Digital Single「I Hope」 2025年6月18日（水）配信リリースhttps://imyoyo.lnk.to/ihope ＜MIKKE!! MIKKE!! MIKKE!! 2025 supported by Eggs & Bitfan＞ 2025年7月27日（日）https://mikke.bitfan.id/ 公式HP：https://cloud9pro.co.jp/artist/profile/yoyo/レーベルサイト：https://wmg.jp/yoyoInstagram：https://www.instagram.com/imyoyoYouTube：https://www.youtube.com/@imyoyo_officialTikTok：https://www.tiktok.com/@imyoyoX：https://x.com/imyoyo
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