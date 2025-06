夜々(よよ)の3rd Digital Single「I Hope」がリリースとなった。歌詞プロデュースにはヒットメーカーとして知られる、いしわたり淳治を迎えた作品だ。 公開された「I Hope」のミュージック・ビデオは、夜々として初のドラマタイズの作品となっており、もう戻ることはできないけれど今も心に残る…そんな夏の記憶が「フィルムが 残ったカメラ」「3本線の 白い お揃いのスニーカー」などのプロップと共に切なくも鮮やかに映し出している。 なお、ジャケット写真も、このミュージック・ビデオの撮影現場で夜々が自ら撮影したものとなる。 夜々 3rd Digital Single「I Hope」 2025年6月18日(水)配信リリースhttps://imyoyo.lnk.to/ihope <MIKKE!! MIKKE!! MIKKE!! 2025 supported by Eggs & Bitfan> 2025年7月27日(日)https://mikke.bitfan.id/ 公式HP:https://cloud9pro.co.jp/artist/profile/yoyo/レーベルサイト:https://wmg.jp/yoyoInstagram:https://www.instagram.com/imyoyoYouTube:https://www.youtube.com/@imyoyo_officialTikTok:https://www.tiktok.com/@imyoyoX:https://x.com/imyoyo

