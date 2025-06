The fin.の新曲「Nebula」のアコースティックバージョンが、6月18日にリリースされた。これは、5月7日に配信されたオリジナルバージョンに続く展開で、7月にスタートする北米ツアーを目前に控えたタイミングでの発表となった。 「Nebula (Acoustic Version)」は、原曲の持つドリーミーで浮遊感のあるメロディにフォーカスし、より繊細で親密なサウンドに再構築されたアレンジが特徴となっている。演奏からレコーディング、ミックス、マスタリングまでをYuto Uchino(Vo, Synth, Guitar)が自ら手がけており、アーティストとしての多才さを感じさせる仕上がりとなっている。アートワークはスウェーデンのデザインチーム「M&E Design」が担当し、北欧的な美意識を反映したビジュアルが音楽の世界観を引き立てている。 今回のアコースティックバージョンを含む2曲入りデジタルEPは、各配信サービスにて公開されているが、7月11日には「Echoes」「Alone in the sky」を加えた3曲入りの10インチレコード盤としてリリースされる。 あわせて、7月15日よりアメリカ・カナダの8都市を巡る<The fin. North America Tour 2025>のティーザー映像も公開された。映像には、5月に行われたUKツアーの様子を収めた写真が使用されており、グローバルに広がるThe fin.の活動を象徴する内容となっている。 北米ツアーには、Yuto Uchino(Vo, Synth)を中心に、Kaoru Nakazawa(B)、竹之内一彌(G)、石井ひなた(Sax, Synth)、Tomo Carter(Dr)の5人が参加する。 The fin.「Nebula」 2025年6月18日リリース1.Nebula2.Nebula (Acoustic Version)Smart link: https://thefin.lnk.to/Nebula_Acoustic The fin.「Nebula」10インチレコード 2025年7月11日発売1.Nebula2.Echoes3.Alone in the skyPre order: https://anniversarygroup.bandcamp.com/album/nebula-2 <The fin. North America Tour 2025> 2025年7月15日(火) アメリカ・ロサンゼルス at El Cid2025年7月16日(水) アメリカ・バークリー at Cornerstone2025年7月18日(金) […]

