Awesome City Clubのボーカル・PORINによるソロプロジェクト「Pii」が、新曲「もう最終回;」を6月25日に配信リリースすることを発表した。 この楽曲は、2024年春以降にneco眠るのBIOMANとともに制作した数々のデモの中から生まれた一曲で、TikTokをはじめとするSNSでの反響を受けての正式リリースとなる。 今作も、Piiが描く“架空のラブストーリー”の主人公である女の子の恋模様がテーマになっているという。印象的なメロディとトラック、そして一度聴いたら忘れられない個性的な歌詞が魅力の楽曲に仕上がっているとのこと。 ジャケット写真は、前作に引き続きカメラマン・TOKIによるアートワーク。Piiの世界観をビジュアルでも表現した、少し不思議で幻想的な仕上がりとなっている ◆ ◆ ◆ ◼︎Pii コメント架空のラブストーリーの第二幕。 モヤモヤしながら色んなことを妄想し内省する、恋する女の子。答えのない、掴みどころのない、不思議な楽曲ができました。ループする音に反して転々とする感情はちょびっとカオスティック。実は、これが人間のリアルなのかも。 たくさん聴いてね! Pii ◆ ◆ ◆ ◾️配信シングル「もう最終回;」 2025年6月25日(水)リリースURL:https://Pii.lnk.to/mousaishuukai

