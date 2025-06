Yaffleが、自らのアーティスト名義で“ノれるウェディングソング”「Marry You feat. Leina」を本日リリースした。 ◆Yaffle 画像 今回、ボーカルには「medicine」でさらに人気を高めたLeinaを迎え、彼女のもつ感情の輪郭をなぞるかのような歌声で、聴く人それぞれの“誰かを愛しぬくという強い気持ち”を表現したという。 「Marry You」は結婚したいと思うほどに強く惹かれる相手に出会ったときの、まっすぐな想いや心の揺れを赤裸々に綴った一曲に仕上がっているとのこと。 アップテンポでありながら、切実さと多幸感が交差するサウンドが印象的で、 特に耳に残るのは、繰り返される「Marry You」のフレーズ。高揚感とともに記憶に刻まれるこのリリックが、楽曲全体のキーとなっており、愛を抱いた瞬間の気持ちや揺るぎない想いが音として響きわたる。愛する人との大切な1日を盛りあげる、最愛の人に捧げるウェディングソングとなっているという。 また今注目の若手俳優・南琴奈が出演したMVは、6月21日20時にYouTubeにてプレミア公開予定だ。日常の中に結婚という出来事が馴染んでいき、楽しい毎日へ移ろいで行く様子、結婚に寄せる期待感、高揚感、素直な喜び。そんな彼女の心の動きにもぜひ注目してほしい。 ◾️「Marry You feat. Leina」2025年6月18日(水)配信リリース配信:https://lnk.to/MarryYou 関連リンク ◆Yaffle オフィシャルX◆Yaffle オフィシャルInstagram◆Yaffle オフィシャルYouTubeチャンネル

