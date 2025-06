高嶺のなでしこが、「この夏、好きになっちゃえばいいのに。」をテーマに掲げて行っている5曲連続配信リリースの第三弾である「初恋のこたえ。」を本日配信リリースした。また、同日20時にはYouTubeにてMVが公開される。 ◆高嶺のなでしこ 動画 本楽曲は、女の子が好きな男の子に近づこうと一歩踏み出す様子が表現された楽曲となっており、夏らしい疾走感のあるサウンドが特徴的だという。高嶺のなでしこの人気楽曲「初恋のひと。」の主人公の男の子が片思いをしていた女の子目線の歌詞となっており、MVでは「初恋のひと。」と同じ制服を着用していたり同じ振付が入っていたりなど、楽曲のメロディー以外にも、作品全体を通してオマージュがふんだんに盛り込まれているとのこと。 なお高嶺のなでしこは、6月20日・22日には初の広州・上海でのワンマンライブが決定しており、さらに8月7日には3周年記念ファンミーティング、9月7日には自身最大規模となる幕張メッセ・イベントホールでのワンマンライブを控えている。 ◾️デジタルシングル「初恋のこたえ。」配信:https://jvcmusic.lnk.to/HatsukoinoKotae ◾️<高嶺のなでしこ LIVE AROUND 2025 - Spring Ride - in Guangzhou> 2025年6月20日(金)MAOLivehouse広州中大OPEN 18:30(CST)/START 19:30 (CST) ・チケット料金前方エリアチケット(スタンディング):680元限定個別直筆サイン入りスペシャルチェキ風フォトカード付き(先着)*メンバーは購入時先着確定*入場の際にスタッフよりお渡し*枚数は各公演30枚x10人まで 通常チケット(スタンディング):380元 ▼詳細中国語:https://www.lcacg.cn/zh/archives/2140日本語:https://www.lcacg.cn/ja/archives/2140 ◾️<高嶺のなでしこ LIVE AROUND 2025 - Spring Ride - in Shanghai> 2025年6月22日(日)万代南梦宫上海文化中心 梦想剧场(バンダイナムコ上海文化センター 夢想劇場)OPEN 17:00(CST)/START 18:00 (CST) ・チケット料金前方エリアチケット(スタンディング):680元限定個別直筆サイン入りスペシャルチェキ風フォトカード付き(先着)*メンバーは購入時先着確定*入場の際にスタッフよりお渡し*枚数は各公演30枚x10人まで 通常チケット(スタンディング):380元 ▼詳細中国語:https://www.lcacg.cn/zh/archives/2140日本語:https://www.lcacg.cn/ja/archives/2140 ◾️<高嶺のなでしこ「3rd ファンミーティング~私たちの宣言式~」> 2025年8月7日(木)東京・豊洲PIT第一部[OPEN / START]15:00 / 16:00第二部[OPEN / START]18:30 / 19:30[内容]ライブ / トーク […]

