Aぇ! groupが、3rdシングル「Chameleon」本日リリースした。そのシングルの発売を記念してスペシャルムービーが公開された。 ◆Aぇ! group 動画 このスペシャルムービーは、Aぇ! groupの公式Xで、今回の3rdシングル「Chameleon」のタイトルにかけて、グループの様々な魅力伝えるWEB CMが5本投稿され、リポスト数が一番多かった動画のスペシャルムービーを公開すると告知されていたもので、制服姿で放課後の青春を切り取った#なかAぇが2.2万リポストを超えたことを受け、メイキング映像も加えたスペシャルムービーとして公開された。 なおAぇ! group は、8月17日(日)大阪・万博記念公園で行われる音楽フェス<SUMMER SONIC 2025 OSAKA>に出演することが決定しており、さらに2026年新春に公開される実写映画『おそ松さん』の第2弾に、クズでニートの6つ子をAぇ! groupメンバーと関西ジュニアの西村が演じることも発表されている。 ◾️3rdシングル「Chameleon」2025年6月18日(水)発売予約:lnk.to/Ae_Chameleon ○初回限定盤ACD+Blu-ray :UPCA-9010/1,980円(税込)CD+DVD :UPCA-9011/1,683円(税込)・CDM1 ChameleonM2 DestinyM3 PHOTOGENIC・Blu-ray / DVD「Chameleon」 Music Video「Chameleon」 Music Video Making先着外付け特典:Chameleonマスキングテープ ○初回限定盤BCD+Blu-ray :UPCA-9012/1,980円(税込)CD+DVD :UPCA-9013/1,683円(税込)・CDM1 ChameleonM2 DestinyM3 キミの七不思議・Blu-ray / DVD「Destiny」 Music Video「Destiny」 Making Video Making・先着外付特典:Chameleonクリアカード(54mm×86mm)※全員集合写真 ○初回限定盤CCD+Blu-ray :UPCA-9014/1,980円(税込)CD+DVD :UPCA-9015/1,683円(税込)・CDM1 ChameleonM2 DestinyM3 Break Through・Blu-ray / DVD「Colorful Days」 Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A (2025.03.26 横浜アリーナ)「AKAN」 Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A (2025.03.26 横浜アリーナ)「Chameleon」 Photoshoot Making・先着外付特典:Chameleon缶バッジ ※全員集合写真 […]

