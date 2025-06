おいしくるメロンパンが、TVアニメ『フードコートで、また明日。』のオープニングテーマとして書き下ろした「未完成に瞬いて」を6月25日にデジタルリリースすることを発表した。 彼らにとって初のアニメタイアップとなった本曲は、アニメの世界観を反映したゆるい放課後の空気とその時期にしかない輝きをぎゅっと閉じ込めたような、カントリー感のあるキャッチーな1曲となっているという。 ジャケットは 過去作「hameln」、そして「flask」以来6年ぶりにイラストレーター・くまおり純が手がけた。おしゃべりに夢中で雨上がりに気づかず傘をさし続けている、違う制服を着た女子高生2人が瑞々しく描かれている。 6月13日にはアニメのキービジュアル第2弾も解禁となった。本作の舞台となるイオンモール名取や、東北楽天ゴールデンイーグルス、ディッパーダンとのコラボ開催も決定。イオンモール名取と東北楽天ゴールデンイーグルスのイベントでは、トークショーに宮崎ヒヨリ(和田役)、青山吉能(山本役)の登壇も決定している。放送情報も発表となり、本作は7月7日よりTOKYO MX他各局にて放送開始となる。 4月23日にリリースした9thミニアルバム『antique』を引っ提げてのツアー<おいしくるメロンパン antique tour - 貝殻の上を歩いて - >も6月29日にファイナルを迎え、会場は日比谷野外大音楽堂と彼らにとって初めての野外単独公演となる。 ◾️新曲「未完成に瞬いて」2025年6月25日(水)0:00 ReleaseURL:oisiclemelonpan.lnk.to/YoungGlow_Pre ◆TVアニメ『フードコートで、また明日。』作品概要https://www.foodcourtjk-anime.com/on-air/ ○放送情報7月7日(月)よりTOKYO MX他各局にて放送開始TOKYO MX:毎週月曜22:30〜KBS京都:毎週月曜24:00〜サンテレビ:毎週月曜24:00〜テレビ愛知:毎週月曜25:30〜tbc東北放送:毎週水曜25:40〜B S日テレ:毎週月曜23:00〜 AT-X:毎週月曜21:30〜リピート放送:毎週水曜9:30〜/毎週金曜15:30〜※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。 ○配信情報ABEMAにて7月7日(月)22:30より地上波同時・単独最速配信決定他各配信サイトにて順次配信予定 関連リンク ◆おいしくるメロンパン オフィシャルサイト

