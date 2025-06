上野大樹が本日6月18日に最新曲「あおぞら」をリリースした。 ◆「あおぞら」MV 同曲はNHK夜ドラ『あおぞらビール』主題歌のために書き下ろした楽曲で、「今を生きる若者のリアリティ」をテーマに描き、初夏の雰囲気漂う爽やかなメロディーが特徴となっている。 MVは「青春ロードムービー」をテーマに、同ドラマの主演を務めている窪塚愛流とのコラボレーションが実現。不完全で美しい青春の熱い叫びで、人生という旅の始まりを感じさせる作品に仕上がった。 窪塚愛流と上野大樹が仲良く掛け合うシーン、お互いの自然体な姿を引き出すところにこだわったMVとなっている。 ◆ ◆ ◆ ◾︎窪塚愛流コメント元気を貰える歌だなと思いました!抱え込みがちな僕はこの歌を聴いて1人じゃない。みんな同じ青空の下にいるから。 ◾︎上野大樹コメント窪塚愛流くんと旅をしました。それこそ、こんなに等身大で良いのかと思うほど、ぎこちなさと心の底からの笑顔が混じり合っています。ぎゅっとした夏休みのような時間でした。ふたりだけの秘密も出来ました。ロードムービーはきっとまだ序章です! ◆ ◆ ◆ なお、上野大樹は7月19日には能楽堂にてワンマンライブ<緑光憩音 2025夏>、8月16日にBillboard Yokohamaにてバンドセットのワンマンライブ<上野大樹 band set Billboard Live ーthe pitch to the spotlightー>を開催する。 「あおぞら」2025年6月18日(水)配信スタートNHK夜ドラ『あおぞらビール』主題歌配信リンク: https://avex.lnk.to/Aozora <上野大樹 band set Billboard Live ーthe pitch to the spotlightー>[日程]2025/8/16(土)1stステージ 開場14:00 開演15:002ndステージ 開場17:00 開演18:00 [会場]ビルボードライブ横浜 [メンバー]上野大樹(Vo/Gt)村田昭(Key)知念輝行(Gt)隅倉弘至(Ba)ミツボシアキヒロ(Dr) [チケット料金] ※飲食代金別DXシートカウンター \7,600-S指定席 \7,600-R指定席 \6,500-カジュアルセンターシート \7,600-(1ドリンク付)カジュアルサイドシート \6,500-(1ドリンク付) 関連リンク◆上野大樹 オフィシャルサイト◆上野大樹 オフィシャルX◆上野大樹 オフィシャルInstagram◆上野大樹 オフィシャルYouTubeチャンネル◆上野大樹 オフィシャルTikTok

