Swagckyが、6月18日にデジタルシングル「Baby Steps」をリリースした。 ◆Swagcky 動画 「Baby Steps」は、心に悩みを抱える友人に向けて制作された共感と安心感を届ける楽曲となっているという。一歩を踏み出すことの尊さをテーマに、聴く人が無理せず自分のペースで前進できるよう、寄り添うメッセージが込められているとのこと。楽曲のアレンジには、GAL Dが参加している。 また、6月20日には東京・渋谷WWWにてワンマンライブ<Swagcky One man Live “SUP”>を開催することも発表している。 ◆ ◆ ◆ ◾️Swagcky コメントBaby Steps は、大切な親友を少しでも励ませたらいいなと思って作った曲です。 その人はとても真面目で、人一倍頑張り屋。でも、頑張りすぎるあまり、弱さや悩みをなかなか人に見せられず、心の中でたくさんのものを抱え込んでしまうタイプで。あるとき、大きな問題に直面していた姿を見て、自分にできることはないかと考えました。何かしたくて、ただ言葉を並べるだけでは届かない気がして。だから、その人の歩幅に寄り添うような気持ちで、この曲を作ることにしました。 明るく元気そうに見える人でも、みんなそれぞれに、人に言えない苦しさや迷いを抱えている。だからこそ、一気に立ち直ろうとしなくていいし、無理に笑う必要もない。ほんの少しでも前を向けたなら、それはもう立派な「一歩」だと思います。 この曲が、そんな誰かの心に寄り添って、「大丈夫、自分のペースでいいんだよ」とそっと伝える存在になれたら嬉しいです。 ◆ ◆ ◆ ◾️デジタルシングル「Baby Steps」2025年6月18日(水)リリース配信:https://Swagcky.lnk.to/BabySteps ◾️<Swagcky One man Live “SUP”> 2025年6月20日(金)開場18:00 / 開演 19:00会場:東京・渋谷WWWチケット料金:4,800(税込)主催:TAKIBI RECORDS ▼チケット受付URLhttps://eplus.jp/sf/detail/3722790001 関連リンク ◆Swagcky オフィシャルX◆Swagcky オフィシャルInstagram◆Swagcky オフィシャルYouTubeチャンネル◆Swagcky オフィシャルTikTok

