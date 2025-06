MindaRynが、6月より自身初となるワールドツアー<Hello New Friends>を開催することが決定した。 2024年8月には担当してきた数々のアニメ主題歌が収録された2ndアルバム『Across Miles』をリリースし、世界最大のアニソンイベント<Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-@さいたまスーパーアリーナ>に出演を果たしたのち、さらに今年は<ANISAMA WORLD 2025 in MANILA>に出演するなど、日本のみならず世界でも活動の幅を広げているMindaRyn。 ワールドツアー<Hello New Friends>は、7月にブラジルにて開催される<Anime Friends 2025>への出演を皮切りに、北米やヨーロッパ、東南アジアなど世界各都市を巡るツアーとなっている。 <Anime Friends 2025>では、7月放送開始の特撮ドラマ『ウルトラマンオメガ』のエンディングテーマ「Missing Link」にてコラボレーションを果たしたASH DA HEROのASH(Vo)との共演も予定されている。 <Hello New Friends>開催概要■Anime Friends 2025開催日:2025年7月3日(木)~2025年7月6日(日)開催地域:ブラジル・サンパウロ会場:Distrito AnhembiHP:https://animefriends.com.br/※コンサート出演は7月6日(日)その他を予定しております。 ■NärCon Sommar 2025開催日:2025年7月24日(木)~2025年7月27日(日)開催地域:スウェーデン・リンシェーピング会場:Linköpings universitetHP:https://www.narcon.se/※コンサートの日付は調整中となっております。 ■Otakuthon 2025開催日:2025年8月8日(金)~2025年8月10日(日)開催地域:カナダ・モントリオール会場:Palais des congrès de MontréalHP:https://www.otakuthon.com/2025/home/#gsc.tab=0※コンサート出演は8日(金)を予定しております。 ■Otakon 2025開催日:2025年8月8日(金)~2025年8月10(日)開催地域:アメリカ・ワシントンD.C.会場:Palais des congrès de MontréalHP:https://www.otakon.com/?ref=cantonfair.net※コンサート出演は10日(日)を予定しております。 ■Costime 6開催日:2025年10月25日(土)~10月26日(日)会場:Mid Valley Exhibition Centre Johor Bahru開催地域:マレーシア・ジョホール・バル※コンサート出演は25日(土)を予定しております。 ■ANIEX 2025開催日:2025年11月22日(土)~11月23日(日)開催地域:タイ・バンコク会場:MCC […]

