6月18日、川崎競馬場で行われた11R・関東オークス（Jpn2・3歳牝・ダ2100m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、メモリアカフェ（牝3・美浦・柄崎将寿）が快勝した。5馬身差の2着に7番人気のコパノエミリア（牝3・愛知・宇都英樹）、3着に4番人気のプラウドフレール（牝3・船橋・川島正一）が入った。勝ちタイムは2:17.3（良）。

2番人気で坂井瑠星騎乗、クリノスワロー（牝3・栗東・高橋義忠）は、5着敗退。

断然の人気に応える

単勝1.6倍、C.ルメール騎乗の1番人気、メモリアカフェが3連勝で交流重賞初制覇を飾った。直線の入口では絶好の手応えで進出。そこからはグングンと後続を突き放す完勝劇で、終わってみれば5馬身差とここでは力が1枚上だった。

メモリアカフェ 4戦3勝

（牝3・美浦・柄崎将寿）

父：ナダル

母：ルミエールカフェ

母父：マンハッタンカフェ

馬主：西川光一

生産者：三嶋牧場

【全着順】

1着 メモリアカフェ C.ルメール

2着 コパノエミリア 吉村智洋

3着 プラウドフレール 張田昂

4着 クリノメイ 佐々木大輔

5着 クリノスワロー 坂井瑠星

6着 ツキノアカリ 笹川翼

7着 グレアネオンライト 本橋孝太

8着 ハナノウタゲ 山崎誠士

9着 リコーテリア 矢野貴之

10着 ベルグラシアス 町田直希

11着 オモチチャン 永井孝典

12着 レペンテ 鷹見陸

13着 ダイシンゲキ 佐野遥久

14着 ジョートビー 山中悠希