¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢BAMBI WATER¤ÎŽ¢¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹Ž£¤Ç²Æ¤ò²÷Å¬¤Ë♡
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎŽ¢BAMBI WATER(¥Ð¥ó¥Ó¥¦¥©ー¥¿ー)Ž£¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤òÆâÂ¢¤·¤¿¿·ºî¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¡¢2025Ç¯4·î21Æü(·î)¤è¤ê³ÆEC¥âー¥ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·ºî¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬ÅÐ¾ì
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎBAMBI WATER¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ã¤È1Ëç¤Ç¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤ë¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³°½ÐÃå¤È¤·¤Æ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â²ÄÇ½¡£½ë¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¤Î»þ´ü¤Ë²÷Å¬¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â³ð¤¦Í¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¦¥ó¥Ê¥Ê¥¯ー¥ë¡Û¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ♡¿Íµ¤¥µー¥Õ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð
ÏÃÂê¤Î¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¾ÜºÙ
¥«¥Ã¥× ¥¤¥ó ¥Üー¥È¥Í¥Ã¥¯ ¥ï¥ó¥Ôー¥¹
²Á³Ê:11,380±ß(ÀÇ¹þ)
ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¥Ð¥¹¥È¤ò¹â¤¯¥ー¥×¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ûー¥ë¥É¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ñ¥«¥Ñ¤ÈÉâ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1Ëç¤Ç¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥×¤ÏÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ©¤±¤òµ¤¤Ë¤»¤º²á¤´¤»¤ëÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ã¤È¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Éô²°Ãå¤ä¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¥¦¥¨¥¢¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¢¥¦¥¿ー¤ä¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢³°½ÐÃå¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
µç¶þ´¶¤¬¤Ê¤¯³Ú¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º:S/M/L/LL(¥«¥éー:¥Ö¥é¥Ã¥¯)
ÏÃÂê¤Î¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ
BAMBI WATER¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥«¥Ã¥×¤òÆâÂ¢¤·¤ÆÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³ð¤¨¤¿¡¢¿·ºî¤Î¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¡Ç½À¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ã¤È1Ëç¤Ç¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µ¨Àá¤ä¥·ー¥ó¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Ëç»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ë»È¤¨¤½¤¦¡£