中田久美監督vs酒井新悟監督 ホーム開幕戦でSAGA久光スプリングスとクインシーズ刈谷が激突【大同生命SVリーグ女子】
バレーボールの大同生命SVリーグは18日、今秋開幕する2025〜26年シーズンの開幕日程を発表した。女子は10月10日から、男子は同24日からレギュラーシーズン（RS）が始まる。
女子で中田久美新監督（59）が率いるSAGA久光スプリングス（昨季RS3位）は同11、12日の両日に東急ドレッセとどろきアリーナ（川崎市）でNECレッドロケッツ川崎（同2位）と対戦。SAGAアリーナ（佐賀市）でのホーム開幕戦は同18、19日の両日にクインシーズ刈谷（同9位）と対戦する。刈谷は昨季までSAGA久光を指揮した酒井新悟監督（55）が就任した。（西口憲一）
【SVリーグ女子のホーム開幕戦】※すべて10月
A山形−Astemo（11、12日 山形・INPEX酒田アリーナ）
デンソー−東レ滋賀（11、12日 福島・宝来屋ボンズアリーナ）
Astemo−デンソー（18、19日 茨城・ひたちなか市総合運動公園総合体育館）
群馬−NEC川崎（18、19日 群馬・ヤマト市民体育館前橋）
埼玉上尾−PFU（11、12日 埼玉・埼玉県立武道館）
NEC川崎−SAGA久光（11、12日 神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ）
KUROBE−岡山（10、11日 富山・黒部市総合体育センター）
PFU−岡山（18、19日 石川・とり野菜みそBLUECATS ARENA）
刈谷−群馬（12、13日 愛知・刈谷市体育館）
東レ滋賀−姫路（18、19日 滋賀・YMITアリーナ）
大阪MV−姫路（10、11日 大阪・おおきにアリーナ舞洲）
姫路−A山形（25、26日 兵庫・ヴィクトリーナ・ウインク体育館）
岡山−東レ滋賀（25、26日 岡山・ジップアリーナ岡山）
SAGA久光−刈谷（18、19日 佐賀・SAGAアリーナ）