バレーボールの大同生命SVリーグは18日、今秋開幕する2025〜26年シーズンの開幕日程を発表した。女子は10月10日から、男子は同24日からレギュラーシーズン（RS）が始まる。

女子で中田久美新監督（59）が率いるSAGA久光スプリングス（昨季RS3位）は同11、12日の両日に東急ドレッセとどろきアリーナ（川崎市）でNECレッドロケッツ川崎（同2位）と対戦。SAGAアリーナ（佐賀市）でのホーム開幕戦は同18、19日の両日にクインシーズ刈谷（同9位）と対戦する。刈谷は昨季までSAGA久光を指揮した酒井新悟監督（55）が就任した。（西口憲一）

【SVリーグ女子のホーム開幕戦】※すべて10月

A山形−Astemo（11、12日 山形・INPEX酒田アリーナ）

デンソー−東レ滋賀（11、12日 福島・宝来屋ボンズアリーナ）

Astemo−デンソー（18、19日 茨城・ひたちなか市総合運動公園総合体育館）

群馬−NEC川崎（18、19日 群馬・ヤマト市民体育館前橋）

埼玉上尾−PFU（11、12日 埼玉・埼玉県立武道館）

NEC川崎−SAGA久光（11、12日 神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ）

KUROBE−岡山（10、11日 富山・黒部市総合体育センター）

PFU−岡山（18、19日 石川・とり野菜みそBLUECATS ARENA）

刈谷−群馬（12、13日 愛知・刈谷市体育館）

東レ滋賀−姫路（18、19日 滋賀・YMITアリーナ）

大阪MV−姫路（10、11日 大阪・おおきにアリーナ舞洲）

姫路−A山形（25、26日 兵庫・ヴィクトリーナ・ウインク体育館）

岡山−東レ滋賀（25、26日 岡山・ジップアリーナ岡山）

SAGA久光−刈谷（18、19日 佐賀・SAGAアリーナ）