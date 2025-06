ラッパーのMIKADOが、全21曲収録の大作アルバム『HOMUNCULUS』を6月18日(水)にリリースした。その独自のワードセンスと、類い稀なるビートアプローチで、瞬く間にシーンで頭角を現し始め、7、TOFUらと共に和歌山出身ということも手伝い、各所から注目を集める中、2024年リリースした「言った!!」がシーンを席巻。勢いそのままに14曲入りの初のミックステープ『Re:Born Tape』にてその実力と表現力の多様さを提示し、シーンの注目株として人気を決定づけてきたMIKADO。

本アルバムは同郷のプロデューサーである"Homunculu$"によるオールプロデュース作品であり、「HOMUNCULUS(=不完全な存在)」という本作品にリスナーを交えることで完全体になるという作者の想いが込められたアルバムとなっている。また今年の「POP YOURS」でもその圧倒的な存在感で、会場を支配したのも記憶に新しい中、全国19箇所を廻るクラブツアーもアナウンスされている。<リリース情報>MIKADO『HOMUNCULUS』=収録曲=1. 石ころからダイヤ2. ADHDTHC3. SENSU4. BIG FOOT(MIHARA)5. SAKE6. ナイトミュージアム7. Dirty (prod. Homunculus & Nova)8. Richs sound9. TIME IS MONEY10. TOES11. CAMO12. In The Rain (skit)13. HOW 2 RiCH14. HOW MUCH (prod.Homunculus & June)15. HOW ARE U16. 昔とは違う17. 相談(prod.Homunculus & Zot on the Wave)18. LONCINO19. Cloudy Freestyle (prod.Homunculus & Zot on the Wave & Nova)20. SOLO (prod.Homunculus & Lion Melo)21. Check Mate<ライブ情報>MIKADO CLUB TOUR7月12日(土)和歌山G.O.A.T - DAY EVENT|ENTRANCE FREE7月18日(金)埼玉Club Nineteen7月20日(日)広島CLUB QUATTRO - DAY EVENT7月25日(金)京都KITSUNE7月26日(土)名古屋YABAI - DAY EVENT8月1日(金)仙台1018月9日(土)福岡GEKKO NAKASU - DAY EVENT8月16日(土)鹿児島KINGYO8月23日(土)茨城CLUB GOLD9月6日(土)香川CLUB NUDE9月12日(金)熊本SPACE9月14日(日)神戸HARBOR STUDIO - DAY EVENT9月19日(金)岡山PARADISE9月27日(土)愛媛BIBROS10月3日(金)沖縄TOPTREE11月2日(日)大阪GALA RESORT - DAY EVENT11月8日(土)金沢DOUBLET.B.A 札幌 UTAGET.B.A COMING SOON(TOUR FINAL)Instagram:https://www.instagram.com/neo_mikado/YouTube:https://www.youtube.com/@MIKADO_Official