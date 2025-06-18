ニューストップ > スポーツニュース > 大相撲名古屋場所の日程が発表 ３０日に番付発表、７月５日に熱田神… 大相撲名古屋場所の日程が発表 ３０日に番付発表、７月５日に熱田神宮奉納土俵入り 大相撲名古屋場所の日程が発表 ３０日に番付発表、７月５日に熱田神宮奉納土俵入り 2025年6月18日 20時9分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 日本相撲協会は１８日、名古屋市内で大相撲名古屋場所（７月１３日初日・ＩＧアリーナ）の御免祝いを開き、場所前後の日程を発表した。 主な行事は以下の通り。 ▽６月３０日 新番付発表 ▽７月１日 力士会 ▽５日 熱田神宮奉納横綱土俵入り ▽７日 新弟子検査 ▽１１日 取組編成会議 ▽１２日 土俵祭り ▽１３日 初日 ▽２５日 千秋楽 ▽３０日 秋場所番付編成会議 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 大相撲名古屋場所、新会場ＩＧアリーナに「御免札」設置 チケットは発売直後に１５日間完売 バレーボール新シーズン開幕 男子は１０・２４大阪Ｂ―サントリー、女子は１０・１０大阪Ｍ―姫路…ＳＶリーグ日程発表 大相撲夏場所の御免祝い 場所前後の日程が発表 ５月２日の横審稽古総見は一般公開