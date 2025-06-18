名古屋場所の会場のIGアリーナには御免札が設置された

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　日本相撲協会は１８日、名古屋市内で大相撲名古屋場所（７月１３日初日・ＩＧアリーナ）の御免祝いを開き、場所前後の日程を発表した。

　主な行事は以下の通り。

　▽６月３０日　新番付発表

　▽７月１日　力士会

　▽５日　熱田神宮奉納横綱土俵入り

　▽７日　新弟子検査

　▽１１日　取組編成会議

　▽１２日　土俵祭り

　▽１３日　初日

　▽２５日　千秋楽

　▽３０日　秋場所番付編成会議