¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬Æó·³Àï¤Ç£¶²óÌµ¼ºÅÀ¡¡ÌÔ½ë¤â¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¡¡
¡¡Æó·³Ä´À°Ãæ¤Îµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¡£ÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢£¶²ó£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¼ÂÎÏ¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÈþÇÏ¤È¤ÎÅê¼êÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤Ï¡¢½é²ó¤ò¤ï¤º¤«£¶µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë´°àú¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢£°¡½£°¤Î£´²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¾åÅÄ¤ÎÆó¥´¥í¤ÇÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È°ìÂÇÀèÀ©¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÊÑ²½µå¤ÈÄ¾µå¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÃå¡¹¤ÈÁê¼êÂÇÀþ¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ¸å¡Öº£Æü¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¤Î¼è¤êÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÁê¼ê¤â°ã¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤â°ã¤¦¡£¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¡£°ì·³Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤³¤Ç¤¢¤ì¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¡£¤¤¤Ä¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±êÅ·²¼¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Ã¤Á¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Á¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¤¤¤¤¿Í¹©¼Ç¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È£Ç¥¿¥¦¥ó¤¬¸Ø¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¿Í¹©¼Ç¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÍê¤â¤·¤µ¤ò¸«¤»¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìµ´ü¸ÂÆó·³Ä´À°Ãæ¤ÎÇØÈÖ¹æ£±£±¡£¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë½ë¤µ¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¶¯¤¤ÆùÂÎ¤ÈÀ©µåÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢°ì·³¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÆü¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£