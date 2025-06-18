¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎºÇ¿·¾ÈÌÀ¤òÆ³Æþ¤Ø¡¡Åìµþ¡¦ÀÄ³¤¤Î¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ï18Æü¡¢º£½©¤ËÅìµþ¡¦ÀÄ³¤¤Ë³«¶È¤¹¤ë¿·ËÜµòÃÏ¡Ö¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡×¤Ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎºÇ¿·¤Î¾ÈÌÀ144Âæ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Ï¸ÄÊÌ¤ËÌÀ¤ë¤µ¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¤áºÙ¤«¤Ê¸÷¤Î±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ê¡¼¥ÊÃæ±û¤Ë¤Ä¤ë¤¹Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤Û¤«¡¢´ÑµÒÀÊ¤ËÆó¤Ä¤Î¥ê¥Ü¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁíÌÌÀÑ¤Ï1ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÏºÇÂçµé¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«¶È¸å¤Ï¡¢B¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÅ¸¼¨²ñ¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£