今夏にウォルバーハンプトンからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍することが決定し、マンUで攻撃の新たな柱になることが期待されているFWマテウス・クーニャ。



現在はプレシーズン前のオフ期間を満喫しており、ブラジルの故郷ジョアンペソアで過ごしているという。そんなオフ期間もサッカーを楽しんでいるようで、英『Daily Mail』はクーニャが友人たちとフットサルを楽しむ様子を紹介している。





Just Matheus Cunha playing 5-a-side on the streets of his hometown Joao Pessoapic.twitter.com/T20G7ZeUjv