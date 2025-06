m-floが、2025年第2弾配信SG「EKO EKO」を本日配信リリースした。 ◆m-flo 動画 発表と同時に話題を呼んでいた“loves”アーティストはZICOとeill。ZICOは韓国の音楽シーンの先端を走り続けるプロデューサー/アーティストであり、グローバルな視野を持つその音楽性はm-floのビジョンと共鳴する存在だという。一方のeillは、R&BやJ-POPを自在に横断するスタイルと確かな歌唱力で、リスナーを魅了してきた気鋭のアーティスト国境もジャンルも越えた夢の共演が全貌を現した。 さらに本作は、SpotifyやApple Musicを中心に各国で注目されており、リリース直後から多くのプレイリストやプレイリストカバーに選出されている。 そして、本日22時にはYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて、m-flo loves ZICO,eillによる「EKO EKO」のパフォーマンス映像も公開予定。ここでしか観られない一発録りの臨場感あふれるステージを是非チェックしていただきたい。 ◾️デジタルシングル「EKO EKO」 2025年6月18日(水)0:00 配信配信URL:https://m-flo.lnk.to/EKOEKO 関連リンク ◆m-flo オフィシャルサイト

