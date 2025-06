PK shampooが、メジャー1stフルアルバム『PK shampoo.log』を本日リリースした。 PK shampooのフルアルバムとしては前作「PK shampoo.wav」から約3年半ぶりのリリースとなるが、今作はアルバムタイトルの「.log」が示す通り、ここ数年PK shampooが歩んできた軌跡/記録となる作品になっているとのこと。新曲6曲と2023年以降リリースした楽曲群から6曲を含む、全12曲で構成されるフルアルバムで、今回収録される新曲群はバラエティに富んだ曲調でバンドの強度も近年のツアーで上がっている中、PK shampooの現在地をヤマトパンクスの特徴的かつリリカルな歌詞で彩っているという。 また、既発曲である「S区宗教音楽公論」と「落空」はボーカルが再録音された<Album ver.>が収録されている。アルバムリード曲である「旧世界紀行」は、サビのメロディーの高揚感もさることながら、印象的で胸を締め付ける歌詞が堪らない。圧倒的に耳に心に飛び込んでくる、まさに今のPK shampooの全てが詰まった楽曲とのことだ。 本楽曲は現在全国のラジオ局にてパワープレイ21冠を達成中。また、PK shampoo公式HPにて『PK shampoo.log』アルバムコメントページが公開されているので、こちらもチェックしてほしい。 さらに、『PK shampoo.log』を対象店舗・ECサイトでの購入者を対象に、先着で『PK shampoo.log』のアナザージャケットがプレゼントされるキャンペーンも実施している。 そして、本作を引っ提げて開催される全国ツアー<PK shampoo tour 2025 -Login to PK shampoo->は7月3日の京都磔磔を皮切りに全国11都市にて開催となる。ファイナル公演となる8月31日の東京Zepp Shinjuku (TOKYO)のみワンマン公演、他10公演は2マンライブとなっており、ゲストアーティストとしてKING BROTHERS、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、シンガーズハイ、TENDOUJI、時速36km、挫・人間、THE FOREVER YOUNG、ガガガSPが発表されていたが、今回、名古屋公演にオレンジスパイニクラブ、大阪公演にTHE BACK HORNが追加発表された。すでに完売している会場もあるがチケットは一般発売中だ。 ■メジャー1stフルアルバム『PK shampoo.log』発売日:2025年6月18日(水)品番・形態・価格:COCP-42506[CD]¥3,300 (tax in)発売・配信元:日本コロムビア / From World Wide Web. ◆収録内容 ◆先着購入特典情報https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/info/90611.html2025年6月18日(水)発売『PK shampoo.log』を対象店舗・ECサイトにてお買い上げのお客様に、先着で下記のオリジナル特典をプレゼントします。 ○特典内容先着購入特典:アナザージャケット(共通特典) ○対象店舗タワーレコード全店(オンライン含む)HMV全店(一部店舗除く) / HMV&BOOKS onlineヴィレッジヴァンガードコロムビアミュージックショップその他応援店●Amazon.co.jp:メガジャケ※その他共通特典対象店舗・特典絵柄は後日発表いたします。※特典は商品と同時にお渡しとなります。※一部取り扱いの無い店舗がございます。特典の有無は各店舗にお問い合わせください。※特典は無くなり次第終了となります。 ○対象商品2025年6月18日(水)発売メジャー1stフルアルバム『PK shampoo.log』COCP-42506 「PK shampoo.log」 \3,300(税込) ■全国ツアー<PK shampoo […]

The post PK shampoo、メジャー1stフルアルバム『PK shampoo.log』本日リリース。全国ツアーの名古屋・大阪公演ゲストアーティスト追加発表も first appeared on BARKS.