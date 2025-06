TikTokを中心としたSNSで支持を獲得しているシンガーソングライター・都識(読み:トシキ)が、新曲「夜明け」を6月25日に配信リリースすることを発表した。 この楽曲は、喉の不調を乗り越え、思うように活動できなかった苦しみやその経験をすべて注ぎ込んだ一曲とのこと。夜明けとともに日が昇る情景を自身の人生と重ね合わせた歌詞は、聴く人の心に寄り添い、希望を与えてくれるポジティブソングとなっているという。 リリース発表と共にジャケット写真も公開された。暗い森の中から木々の隙間を通して外の眩い光を見つめているような、神秘的で印象的なアートワーク。静寂に包まれた闇と、そこから力強く差し込む希望の光が対照的に描かれており、楽曲タイトルである「夜明け」の瞬間を切り取ったような情景が広がっている。 リリースまでの約一週間、都識の公式SNSでは新曲「夜明け」にまつわる様々なコンテンツがアップされる予定とのことなので、是非チェックしていただきたい。 ◾️配信シングル「夜明け」2025年6月25日(水)配信URL:https://umj.lnk.to/yoakePR ◾️<都識 ONE MAN LIVE【ReStart】> 2025年8月11日(月・祝)東京・at unravel tokyoOPEN:13:00 START:13:30一般チケット:5,000円VIPチケット:10,000円(50名様限定)販売URL:https://tiget.net/events/396229 関連リンク ◆都識 オフィシャルX◆都識 オフィシャルInstagram◆都識 オフィシャルYouTubeチャンネル◆都識 オフィシャルTikTok

