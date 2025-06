Toi Toi Toiが、新曲「HAPPY CLIMAX」を配信リリースした。 朝倉未来×ABEMA×アソビシステムによる共同アイドルオーディション番組「Dark Idol」から誕生し、2025年4月にデビューしたToi Toi Toiだが、この「HAPPY CLIMAX」は、5月30日に品川プリンスホテル ステラボールで開催した1stワンマンライブのラストナンバーとして披露された楽曲だ。 「HAPPY CLIMAX」は、ポジティブなエネルギーを全開に放つアッパーチューン。「退屈」や「ルーティーン」といった日常を打ち破る前向きなメッセージを、熱量あふれるコーラスと躍動感に満ちたビートに乗せて届ける1曲となっている。 グループ名のToi Toi Toiは「大丈夫、上手くいくよ」という相手の幸せを願うドイツのおまじないから命名されたもの。アイドルオーディション「Dark Idol」から選ばれた5人にさくらももを加えた6人グループとして誕生したToi Toi Toiは、2025年4月4日にデビュー後、4月30日にアソビシステムアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入し、「Be Alright」をコンセプトに活動を続けている。 Toi Toi Toi 4th Single「HAPPY CLIMAX」 配信日:2025年6月18日(水)配信:https://peakspot.lnk.to/HAPPY_CLIMAX Official site(fanclub):https://toitoitoi.asobisystem.com/X:https://x.com/toitoitoi_staffInstagram:https://www.instagram.com/toitoitoi__officialYouTube:https://www.youtube.com/@toitoitoi__officialTikTok:https://www.TikTok.com/@toitoitoi__official

