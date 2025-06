2025年4月から6月にかけて3ヵ月連続デジタル・シングル・リリースを行った終活クラブ。彼らがそこで提示した3曲は、疾走感とダンス・テイストを融合させた「インターネットやめたい」、瑞々しさを湛えたラブソングの「恋」、エモーショナルなサマーソングの「幽霊」と、それぞれ異なるテイストでいながら良質なものが揃っていることが印象的だ。 また、リスナーの心を掴む歌詞や楽曲のエモーションを増幅させるメンバー達のプレイ、ポップなアートワークなども注目といえる。メジャー・フィールドに活動の場を移した1年を経て、さらなる進化を遂げている現在の終活クラブについて、バンドの中心人物である少年あああああ(Vo, G)に語ってもらった。 ──まずは、今年の4月から6月にかけて3ヵ月連続でデジタル・シングルをリリースすることを決めた経緯などを話していただけますか。 少年あああああ:僕らは2024年に1st EP(「終活新布教盤」2024年5月)と2nd EP(「ハイパー005」2024年10月)をリリースをしたんですけど、それは配信ではなくてCDを出す前提でのリリースだったんです。CDにこだわって、4曲入りのEPを2枚出しましょうということになった。それでCDを出したんですけど、プロモーションとしては基本的にリード曲しかフィーチュアしないじゃないですか。そうなると、終活クラブというのは陽気なバンドというか、アップテンポで4つ打ちで踊れる…みたいなイメージがついてしまうんじゃないかという危惧が生まれたんです。そのEPの中にはもちろん明るい曲と暗い曲があって、陽も陰も伝えないといけないのに、表側の表紙の部分しか実際には伝わっていないんじゃないかと。なので、今回の3ヵ月のリリースは、アップテンポのいつもの終活クラブ、終活クラブとしての挑戦になるラブソング、そしてこれも終活クラブのお家芸でもありますが、ちょっと寂しくて詩的な曲という3種類をリリースして、お客さんに「こういう終活クラブもあるんだ」ということを分かってもらいたいという意識のもとに制作に取り組みました。 ──終活クラブは多面性を持ったバンドですので、今回のリリースは大正解だと思います。それに、「こういう曲を作りましょう」と決まった時に、それに沿っていて、なおかつ上質な楽曲を作れることを証明したともいえますね。 少年あああああ:時間はちょっとかかってしまいましたけどね。4月に「インターネットやめたい」というアップテンポの曲を出したわけですけど、本来はそこにラブソングを持っていきたかったんです。なので、レコード会社にも「ラブソングを書きます」と言っていて、納品したのが「インターネットやめたい」だったという(笑)。 ──おおお……(笑)。ですが、「次は、ちゃんとラブソングを書きますから」といって、納得してもらったんですね。 少年あああああ:そう(笑)。「現在進行形のラブソング」というのは今までなかったんです。過去を思い出す恋愛ソングみたいなものはありましたが、現在進行形で前に転がっていくようなラブソングはなかった。1番近しいところが2ndアルバム(『終活のてびき』2024年1月)に入っていた「推定時速500km」という曲ですけど、それは現在進行していくものをすごく高いところから見ているという構図の曲だったんです。当事者として、そこに自分がいるという目線の曲は書いたことがなかった。でも、2025年は挑戦の年にしようと自分の中で決めていたので、今年正月くらいからずっとラブソングを書く、ラブソングを書くと発信し続けていたんです。急にラブソングを出して、お客さんがビックリしないようにしておこうと思って(笑)。これまでとの温度差に、風邪をひかないように…という(笑)。 ──それくらい、新たな挑戦だったんですね(笑)。では、ここまでの話を踏まえつつ今回リリースされた3曲を順番に見ていきましょう。第1弾として4月16日にリリースされた「インターネットやめたい」は、疾走感を放つダンサブルなナンバー。 少年あああああ:この曲は、今年の1月くらいに書きました。本当に「インターネット、やめてぇ」と思っていた時期で、それが劣等感として、めちゃめちゃ表れた曲にはなっていますね。メジャーにきてからの自分にとっての1年間は悩むことの連続だったんです。どういう曲が受け入れられるんだろうというところで、自分達らしさを保ったまま、より円を広げていかないといけないじゃないですか。僕はそういう書き方というのはあまり意識したことがなくて、自分を表現することしか考えてこなかった。なので、より伝わりやすいものを作れないかなと思った時に、「実はみんな、インターネットは、やめたいんじゃないかな」と思ったんです。実際のところはインターネットをやめたいと思っている人は、そんなにいないと思いますけど(笑)。 ──どうでしょうね。インターネットは無くてはならないものですが、息苦しさを感じている人も多いような気がします。ですので、この曲に共感するリスナーは多いと思いますし、歌詞にリアリティーがあって「本当にインターネットに疲れているんだな」ということが伝わってくるのもいいなと思います。 少年あああああ:この曲の歌詞は基本的に全部実話で、僕は小学校の時にパソコンを買ってもらって、怪しいサイトを見て、架空請求書が届いたことがあるんです(笑)。家族に、「これ、あんた何かやったの?」と聞かれた時に「わかりません、わかりません」と言ったけど、どう考えても僕なんですよね。最終的に、父親が「俺かもしれない」といって払ってくれたんですけど、この曲のリアリティーのひとつとして、「やっぱり、お前だったんか」ということが、親がこの曲を聴いて分かるという(笑)。だから、いきなり謝罪から始まっているんです。 ──ご両親の心中が…(笑)。ただ、少年あああああさんの実体験なわけですが、こういうことになってしまったという話はよく耳にします。 少年あああああ:ですよね(笑)。インターネットをやめたいと思って記憶を遡ったら、小学校の時から「やめたい」が始まっていたなという感じの始まり方なんです。そこから始まって、高校生になって、バンドマンになって…という流れになっている。それこそ高校生になって携帯で2ちゃんねるを見まくって、そこは悪口の温床で、それが面白いと思ってしまったことによって思想が歪んでしまって現実で問題が起こるという。インターネットの弊害ですよね。それに、インターネットの基本姿勢の「騙されるほうが悪い」という考え方は、相当ヤバいと思うんですよ。お爺ちゃんお婆ちゃんにまでそれを求めるじゃないですか。それは本当にヤバい。そういう思いも込めた歌詞になっています。 ──時代の殺伐さを、あらためて感じます。ただですね、結構シニカルなことも歌っていますが、少年あああああさんが歌うとヒリヒリ・ビリビリした嫌な感じがしないというのは強みといえます。 少年あああああ:それは意識しています。ただの悪口にならないようにというか。悪口ではなくてどちらかというと「こいつ卑屈だな」という捉われ方をしたいんです。誰かを傷つけるために曲を書いているわけではないので。 ──それが奏功して、重かったりしんどかったりする曲ではなく、笑い飛ばすような曲になっています。 少年あああああ:インターネットは本当にやめたいと思っているけど、やめることはできないわけですよ。ただ、そういうものっていっぱいあるじゃないですか。ダイエットしたいと言いながら、やらないとか。そういうふうに、「やりたい!やめたい!」と思いながら何も変わらないことはすごくカジュアルにどこにでも存在していて、そのひとつとしてインターネットをやめたいという気持ちがあるというところで、明るい感じの曲になったなと思います。 ──いいところに落とし込まれました。「インターネットやめたい」の音楽面についてもお聞きしたいのですが、この曲はテクノ・テイストを活かしていることが印象的です。 少年あああああ:そこに関しては、終活クラブの音楽にはちょっとのダサさが絶対に必要だろうというか。この曲で活かしているテクノの要素は、100カッコいいものではないですよね。でも、僕が言っていることも100カッコよくないですし、ある程度のコミカルさみたいなものは絶対に終活クラブらしさに必要なものだと思っているんです。それで、アルペジエータとか電子ドラムの音とかを入れてみたらバッチリはまりました。 ──インターネットというワードに呼ばれてテクノが出てきたわけではない? 少年あああああ:基本は楽曲に呼ばれて入れました。リード・ギターの石栗とリアルタイムで、いろいろはめてみたんです。FXをいろいろはめてみたり、アルペジエータを試してみたり、打ち込みで作ったループを流してみたりという感じで。そういう中で、アルペジエータは縦横無尽な感じになって1番はまるし、インターネットをイメージさせるよねということになりました。 ──EDMではなくテクノにいくというのはセンスがいいなと思います。さらにですね、この曲はサビの途中で半音キーが上がるアレンジになっていて、それもいい味を出しています。 少年あああああ:それは、サビの後半にいくに連れ、ひいては曲の後半にいくに連れ「インターネットやめたい」という言葉がより伝わるように、より強く言えるようにするにはどうしたらいいんだと考えまして。それで、「もう、キーを上げてしまえ」と思ったんです。そうやって、どんどんインターネットをやめたくなっていく心持ちを表現するという。なので、1サビはここから始まって半音アップ、ラスサビはそこから始まってさらに半音上がって…という構成になっています。 ──そういう仕掛けを理論ではなく、感覚で活かしているというのが最高です。 少年あああああ:ありがとうございます。感覚といえば、この曲のギター・ソロの前とか、たまらなくないですか? ──たまらないです(笑)。「研究によれば 現代で流行る曲に ギターソロなんかいらない」という言葉を遮るようにソロが入ってくるんですよね。 少年あああああ:そう(笑)。そこは、リード・ギターの石栗と話していたのが、僕が「いらない」と言うから、「いらな…」くらいで入ってほしいということでした。おそらく世界中のギタリストは、そのタイミングでソロに入りたいでしょう?という(笑)。 ──入りたくなります(笑)。「インターネットやめたい」はいろいろ遊んでいて、それが独りよがりではなく、楽曲のいい個性につながっていますね。さらに、全体的にリズムを出しつつ柔らかみがあるというボーカルも聴きどころです。 少年あああああ:この曲の歌録りは、わりとスムーズでした。最近の歌録りはわりと一択で、特にアッパーな曲はそうですけど、マイクの向こうにお客さんがいるイメージで歌っているんです。目の前にお客さんがいたら、自分はこういうふうに歌うだろうなという歌い方をする。僕は間違いなく、どの曲もお客さんに向けて歌いたいので。「インターネットやめたい」は間違いなくそういう歌い方をしました。 ──歌の録り方にもスタイルを持たれているんですね。では、続いて5月14日にリリースされた「恋」に、いきましょう。先ほど話してくださったように、「恋」は今までの終活クラブにはなかった現在進行形の恋が描かれた1曲です。 少年あああああ:この曲の歌詞を書くのは結構大変でした。自分の中のイメージ的にラブソングというのは、より大衆受けがするものというか、そういう商品タグが付いているものだと思い込んでいたので、質問箱を使ってお客さんに「恋愛の話を聞かせてください」といって情報収集してみたりしたんです。だけど、激重すぎて参考になりませんでした(笑)。どの話も重いんですよ。それで、自分の中でラブソングを書くなら、どういうラブソングを書きたいかなと思ったんです。「恋」というものは形がないじゃないですか。形がないし、そもそも存在するかも分からない。そういう中で、「ああ、君はここにいたのか」と気付くという曲を書きたいなと思ったんです。なので、この曲は最後に、恋というものに気付いて終わるというものになっています。そういう曲にしたいというのがあったので、書き始めた時点で最後に出てくる「これがぼくの恋だ」という言葉はありました。 ──表現したいことが明確だったんですね。それに、10代の少年を思わせるピュアな恋心というのも素敵です。 少年あああああ:そこは意識しました。あまり手垢がついていない感じをイメージして書きましたね。この曲は「春の匂い」という言葉で始まりますが、春の匂いがすると、学生の頃をうっすら思い出しませんか? ──思い出します。 少年あああああ:ですよね。「それが今も残っているよな、自分には」と思って。春の匂いが教室からスッと抜けてきて、その匂いが思い出になる正体を君が持っているという、そういうイメージです。 ──ロマンチックですね。そして、お話をうかがっていて思ったのですが、ラブソングというものは他人が経験した恋ではなくて、自身の恋を綴ったほうが普遍性のあるものになるような気がします。 少年あああああ:そうだと思います。「恋」には「恋をノートに書く」という言葉も出てきて、僕は中学生とか高校生の時に、この曲の歌詞とはちょっと違いますけど、いつもノートを持ち歩いていて、そこに思いついた歌詞とかを書いていたんです。なので「ノートに書く」というのは自分にとって秘密で特別なことで、この曲はそれがそのまま出ています。 ──ご自身を描くことで、多くの人が「分かるなあ…」と感じる歌詞になっていますよね。そうなると、アーティストはいかに自身の内面をさらけ出せるかということが重要で、それをちゃんと実践されていると言えますね。 少年あああああ:僕は、自分の内面をさらけ出すということに対して抵抗はないです。「恋」は今までの終活クラブにはなかったラブソングだけど、めっちゃ好きだと言ってくれる人が多いんですよ。なので、この曲を書けて良かったなと思います。 ──挑戦した甲斐がありましたね。そして、ラブソングは今後も沢山書いていくことになると思いますので、常に恋していてほしいなと思います。 少年あああああ:たしかに(笑)。でも、「ラブソングなんか書けないよ」と終活クラブのスタッフの人に言ったら、「あああああさんは、コロッケが好きですよね。コロッケに向けて曲を書けばいいじゃん」と言われました(笑)。 ──おっ?…その方、凄いですね。 少年あああああ:そうなんですよ(笑)。それで言うと、僕はずっと音楽へのラブソングを書いているんです。ずっと、そのことで悩んでいるし。だから、なるほどね…と思いました。 ──その考え方は盲点でした。そして「恋」は歌詞にマッチして、楽曲も瑞々しさに溢れていることは見逃せません。終活クラブは世界観を作るのが抜群に上手いわけですが、それはデモの段階で作り込むのでしょうか? それとも、メンバー皆さんで話しながら作っていくのでしょうか? 少年あああああ:「恋」で言うと、元々はもう少し遅いテンポで作っていたんです。でも、今回アレンジャーとして the band apartの木暮(栄一/Dr)さんに参加していただいて、小暮さんのアイディアでテンポをちょっと上げたらめっちゃ良くなった。より前向きな感じが出たんですよね。今までは自分達の中だけでアレンジして自分達らしさみたいなものを煮詰めていくという作業をしていたけど、今回初めてアレンジャーさんを入れさせてもらって一緒に編曲していくということをして、第3者目線で聴いて、ここはもっとこうしたらいいのにという提案をもらって、アレンジャーさんというのはこういう意味があるんだなということを実感できました。 ──外部の血が入ることを嫌がるバンドさんもいて、それを批判するわけではありませんが、アレンジャーさんと一緒に仕事をすると勉強になりますよね。 少年あああああ:勉強になりました。たとえば、今回の「恋」は、音として結構盛り盛りなんですよ。だけど、わりとスッキリして聴こえる。今までは最近の音楽の傾向を踏まえて引き算することばかり考えていたけど、こんなに盛ってもスッキリ聴こえるというのもあるんだなと思って、そういう面でも勉強になりました。結果この曲はそのアプローチがすごく合っていて、終活クラブの中で1番ポップな曲になったなと思います。 ──いい機会になりましたね。では、「恋」のレコーディングは、いかがでしたか? […]

The post 【インタビュー】終活クラブ、疾走・恋愛・詩情の3曲で示す幅と強度「こういう終活クラブもいるんだと伝えたかった」 first appeared on BARKS.