ÂÔ¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ó¡ª¡©¡ÚZARA¡Û¥Ç¥¶¥¤¥óÂçÍ¥¾¡♡¡Ö¼çÌòµé¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¡×
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥³ー¥Ç¤ÎÂ¸µ¤ËÅº¤¨¤¿¤¤¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¡£ÄêÈÖ¤Î¥ê¥Ü¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êËÁ¸±¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© ²Æ¤é¤·¤¤È´¤±´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ëÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¥Õ¥é¥ïー¥â¥Áー¥Õ¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢»ëÀþ¤òÃ¥¤¦°ìÂ¤¬¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¡£¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤òÄ¥¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
ÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Æ¤é¤·¤µ¤ò¸å²¡¤·
¡ÚZARA¡Û¡ÖÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÎÃ¤·¤²¤ÊÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¼Á´¶¤¬¥³ー¥Ç¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¥¹¥«ー¥È¤Ë¤â¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÇò¥¹¥«ー¥È¤ä¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ç¡¢¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ê¥³ー¥Ç¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÁÇÂ¤Ç¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Íú¤¯¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥Õ¥é¥ïー¥â¥Áー¥Õ
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥á¥Ã¥·¥å ¥Ð¥ì¥êー¥Ê¥·¥åー¥º¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢Íú¤¯¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¼çÌòµé¤Î1Â¡£Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤¬¡¢´Å¤á¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤³¤Ê¤ì´¶¤â¤¦¤Þ¤¯¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£T¥·¥ã¥Ä ¡ß ¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤Ë¥¢¥¯¥»´¶³Ð¤Ç¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥·¥ã¥ì´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÍ½´¶¡£Â¸µ¤«¤é¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡È²Ú¡É¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¼è¤é¤º¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Anne.M