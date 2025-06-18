¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ä¥ó¥°¡Û¼ãÎÓµÁ¿Í¤¬½àÍ¥10R¤òÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¡ÖÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ëÂ¡×
¡¡Â¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¤Î6Æü´Ö³«ºÅG3¡ÖÂè12²ó¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ä¥ó¥°¡×¤Ï¡¢18Æü¤Ë5ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½àÍ¥10R¤Ç¡¢Í½Áª3°ÌÄÌ²á¤Î¼ãÎÓµÁ¿Í¡Ê27¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ê²÷¾¡¡£Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£17Æü¤Î4ÆüÌÜ9R¤Ï½àÍ¥¤ÈÆ±¤¸1ÏÈ¤ÇÉ¬¾¡ÂÖÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3¹æÄú¤ÎÁ°ÅÄÆÆºÈ¤Ë·þ¤êº¹¤·¤òµö¤·¤Æ²ù¤·¤¤2Ãå¥´¡¼¥ë¡£½àÍ¥¤Î1M¤Ï¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄù¤á¤Æ²ó¤Ã¤¿¡×¤È¼ãÎÓ¡£µÕ¤Ë¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤¥¿¡¼¥ó¤ò¤µ¤ì¤¿Á°ÅÄÆÆ¤Ï1M³°¥Þ¥¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ·÷³°¤Ø»¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·Á¤Î¼ãÎÓ¤Ï¡Ö4ÆüÌÜ¤Î¼ºÇÔ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½àÍ¥¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à38¹æµ¡¤ò¡Ö¹Ô¤Â¤ò´Ø·¸¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ëÂ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡Àï12R¤Ï3ÏÈ¡£¡Ö2ÏÈ¤è¤ê¤Ï3ÏÈ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢1M¤Ï·þ¤ê¤«¤Ê¡©¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¡£¶¯Å¨¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÍß¤Î¥¿¡¼¥ó¤ÇÄºÅÀ¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£