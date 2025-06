最高級A5ランク和牛の小皿料理を、リーズナブルに味わえる肉割烹がオープン（東京・虎ノ門ヒルズ）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、虎ノ門ヒルズにオープンした和牛料理の新店です。ランチの飛騨牛ハンバーグ定食も、ディナーの小皿料理も気になります!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

和牛小皿しんうち(東京・虎ノ門ヒルズ)

虎ノ門ヒルズ横丁に位置する 出典:Casual Gourmet Questさん

2025年4月18日、虎ノ門ヒルズ駅直結の虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー3階にある虎ノ門横丁に、A5ランクの和牛料理を楽しめる「和牛小皿しんうち」がオープンしました。“和牛のおいしいところをちょっとずつ”をコンセプトに掲げる同店は、1人前の小皿料理をリーズナブルにいただけるのが特徴。神楽坂店に続いて2店目の出店となります。

角が立った鮮度抜群のハツ刺しが自慢 写真:お店から

同店は1978年創業の福井にある焼肉店「韓国厨房セナラ」や、神楽坂の「焼肉しんうち」の系列店で確かな目利き力で仕入れる最高ランクの鹿児島黒牛や飛騨牛を使った一品料理を提供。長年付き合いのある芝浦の業者から、鮮度の高い素材を直接仕入れているそうです。中でも肉刺しは、素材そのもののおいしさと鮮度がわかる、お店イチ押しのメニュー。名物のハツのほか、せんまいやつらみ、ミノなど部位ごとに食べ比べしたくなるラインアップです。

どのメニューもお手頃価格がうれしい 写真:お店から

牛肉以外にも、名古屋コーチンや鎌倉野菜など、こだわり食材を使ったメニューが並びます。写真の左上から時計回りに、ジューシーな旨みが味わえる「コプチャン大葉味噌串」(450円)、さっぱりとした魚介出汁の「一口すだち冷麺」(680円)、九州の甘め醤油と九条ネギでいただく「ハツ刺し」(600円)、丁寧に煮込んだ「もつ煮込み」(480円)。おつまみは1品500円前後で、気軽に注文できるのも魅力です。

肉感たっぷりのハンバーグ 出典:そいっくさん

ランチは、100%飛騨牛を使用した「飛騨牛ハンバーグ定食」(1,500円)と「サイコロステーキ定食」(1,800円)。備え付けのタレに後付けして食べるハンバーグは、肉質のよさが存分に堪能でき、リピートしたくなるおいしさです。

ボトルキープも可能(50名限定) 写真:お店から

ドリンクは、知多やイチローズモルト、ニッカ セッションといった国産ウイスキーがベースのハイボール(全7種類・680円〜)をはじめ、ビールやサワー、日本酒や焼酎など各種取り揃えています。

木の温もりを感じられる店内 写真:お店から

座席はカウンター12席とテーブル14席。寿司屋のような清潔感のあるカウンター席からは、調理スペースを眺めることができ、スタッフと会話を楽しみながら食事をすることも。また、テーブル席は、来店人数に合わせてレイアウトの変更が可能です。お1人でもグループでも利用しやすい横丁の新店。気になる方は、早めに行ってみては?



食べログレビュアーのコメント

飛騨牛ハンバーグ定食 出典:Casual Gourmet Questさん

『フォローしているレビュアーさんの口コミを拝見してBMしていたお店。

”飛騨牛”というPower Wordに惹かれました。

■飛騨牛ハンバーグ定食@1,500円(税込)

※ご飯(おかわり可)、吸物付き

注文から料理提供までは5分強かかります。

鉄板にのせられて熱々で提供されました。

ハンバーグは、箸で切るのも一苦労するほどかなりゴツゴツしていて、個人的に好きなタイプのハンバーグ。独特の甘みと香りがあって、肉の旨味が強いです。シンプルに醤油に付けて美味しくいただきました。トッピングの半熟仕上げの目玉焼きとの相性も良いです』(Casual Gourmet Questさん)

すじ煮込み 出典:ろってぃさん

『単品でハツ刺し、串焼き等。美味しい!!内臓系が好きな人ならツボかと!串焼きはテールがうんまい。スジ煮込みも良いです。ハツ刺しも美味しい。

こういう、正統派な部位じゃないけど、きちんと美味しく食べたい時に良きです。小綺麗な横丁の一角で、梯子出来るのも良いです。また行こう』(latab578さん)

※価格は税込

<店舗情報>◆和牛小皿しんうち住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 3FTEL : 未開通

