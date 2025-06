Steamにて配信中のパリィ&バディアクションゲーム『パーリィナイトメア』Nintendo Switch版の配信が決定した。配信日は6月26日(木)で、価格は880円(税込み)が予定されている。

シンプル操作でハラハラ感が味わえる! パリィ&バディアクション『パーリィナイトメア』

『パーリィナイトメア』は、ボタン2つの簡単シンプル操作でハラハラ感が味わえる、骨太難易度の見下ろし型アクションゲーム。主人公は、悪夢(ナイトメア)に囚われた「タマシイ」と、その相棒であり、もう一人の自分でもある「ホンノウちゃん」。「タマシイ」は自分が悪夢から目覚めない理由を求め、過去の「トラウマ」へ挑むこととなる。

ポイント&クリックによってトラウマを思い出すことで、ステージがアンロック。ステージでは、多種多様な「トラウマさん」がドンドン襲いかかってくる。

プレイヤーができることは、タイミングよく「トラウマさん」をパリィ(受け流す)すること。すると、相棒のホンノウちゃんが、パリィによって弾かれた敵へトドメを刺してくれる。パリィの連鎖で貯まるゲージを放てば、一撃必殺の「バースト」が発動し、敵の大群も一掃可能。

ポップだけどちょい不気味、そしてシンプル操作で爽快というのが同作の魅力となっている。その内容はNintendo Switch版PVでも確認できるので、興味を持った人はPVを確認してみよう。

【Nintendo Switch】パーリィナイトメア PV:

https://youtu.be/idqucakjI9U



オリジナルサウンドトラックも同日配信開始

そしてNintendo Switch版の配信日にオリジナルサウンドトラックも配信が開始になる。作曲・久保田修、歌唱・エミ・エヴァンス(Emi Evans)による美しいメインテーマとともに、パーリィナイトメアの世界に浸れるのでファンはこちらも要チェックだ。

(c)2025 Studio e-n Inc.

Published by Phoenixx Inc.

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

(c)2024 Valve Corporation. Steam は、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)