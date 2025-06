モデルで俳優の三吉彩花が18日、自身のインスタグラムを更新。29歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「LEVEL 29」と書き出して、この日29歳の誕生日を迎えたことを報告。「My last 20s started…!!!(最後の20代が始まった)And soon my 20s will be over…(そしてもうすぐ私の20代が終わる)」と英語でつづった。

青を基調とした花束を抱えるショットなど、複数枚の近影を公開。自身の誕生日を華やかに彩った。

ファンからは「どんどん素敵になっていく」「おめでとう」「お誕生日おめでとう」などの言葉が。コメント欄にはモデルの江野沢愛美や藤井サチ、女優の久保田紗友、シンガーソングライターのMs.OOJAなどが祝福を届けた。