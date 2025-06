Travis Japan七五三掛龍也『CanCam』で透明感の秘訣を明かす。「ファンの皆さんが言ってくださる言葉のおかげ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「『肌きれいになったね』とか『生で見るとすごい』って言ってもらえるとうれしい」(Travis Japan七五三掛龍也)

Travis Japanの七五三掛龍也が『CanCam』8月号 (6月23日発売)に登場することが発表された。

■アイドル界きっての美容男子が登場!

洗練された美貌と透き通った美肌を持つ、アイドル界きっての美容男子・七五三掛龍也が、“きれいすぎる彼氏”になりきった妄想デートを熱演。

待ち合わせ場所のカフェへ向かうと、窓越しに彼の姿が目に入って、思わずドキドキ。待ち合わせのたびにこんなに緊張しちゃうなんて…彼の美しさが罪深い。

■彼女目線で美貌を堪能♡

今号の大特集テーマは“透明感”ということで、誰もが羨む透明美肌の持ち主・七五三掛龍也に声を掛けた編集部。いざ、スタジオで七五三掛と対面したスタッフたちは、想像以上の美肌に騒然。「透明感すごい…」「え、もはや透けてません?」という驚きの声が次々に上がった。

そんな七五三掛にお願いした妄想デートのシチュエーションは、街ブラ。カフェのカウンターでの神々しい横顔やキュンとくるうたた寝カット、散歩中に披露したキュートな舌出しカット、真剣な眼差しを直視できない超接近カットなど、彼女になったつもりで、その美貌がたっぷりと味わえる。

アイスを片手に持ったシーンでは、撮影中なのにペロペロと食べてしまい、後半はアイスがだいぶ小さく…なんてお茶目な一面も見せた。

また、微かに透ける逞しい二の腕にドキッとする涼しげカーディガンや、ヤンチャ感のある黒Tシャツ&デニムコーデなど、夏らしい爽やかな衣装にも注目。「理想の夏デートは?」「彼女に着てほしい夏コーデは?」など、気になる質問にもたっぷりと答えている。

■ファンの褒め言葉がスキンケアのモチベーションに

特集の後半では、七五三掛の透明感の秘密に迫るビューティーインタビューを掲載。透明感の保ち方や夏の紫外線の対策のアレコレを明かす。

メイクをしない日でもクレンジングを使用したり、ビタミンCのサプリを飲んだり。七五三掛によれば、特別なことより基本的なことを毎日続けることが透明感を保つ秘訣だそうで、「モチベーションを維持するのって難しいんですけど、僕の場合はファンの皆さんが言ってくださる言葉のおかげで保てていますね。『肌きれいになったね』とか『生で見るとすごい』って言ってもらえるとうれしいし、スキンケアを頑張っていてよかった! と思います」とコメント。

インタビューでは他にも、この夏挑戦したいヘアスタイルや、紫外線対策に初めて取り入れようと考えているアイテムなどを語る。本特集の最終ページには、七五三掛の多彩な表情にもっともっと迫る、楽しいマル秘企画も用意。

『CanCam』8月号は、七五三掛の誕生日である6月23日に発売。ぜひチェックしよう。

書籍情報

2025.06.23 ON SALE

『CanCam』8月号

リリース情報

04.28 ON SALE

Travis Japan

DIGITAL SINGLE「Would You Like One?」

『CanCam』公式サイト

https://cancam.jp/

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/