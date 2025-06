日本のエンジニア不足解消を目指し、外国人留学生を支援！東京工芸大学工学部「留学生サポート制度」

東京工芸大学工学部は、将来的な我が国のエンジニア不足の解消を目指し、日本でエンジニアとして就職を希望する外国人留学生を支援する「留学生サポート制度」を2026年度に開始します。

東京工芸大学工学部「留学生サポート制度」

東京工芸大学工学部は、将来的な我が国のエンジニア不足の解消を目指し、日本でエンジニアとして就職を希望する外国人留学生を支援する「留学生サポート制度」を2026年度に開始。

留学生は、入学初年度に77万円から97万円の経済的補助が受けられます。

工学部は、2030年問題で起こる将来的なエンジニア人材不足の解消を目指し、日本で就職を希望する外国人留学生をエンジニアの卵として育成し、日本企業に就職できるような支援を行う「留学生サポート制度」を2026年度4月入学者から開始します。

入学時の授業料減免や毎月の住居費支援、入学試験で特待生制度か指定校推薦を選択した場合、入学金の減免など77万円から97万円の経済的補助が受けられるなど、留学生を入学〜教育〜就職、入口から出口までをサポートする制度です。

東京工芸大学 工学部「留学生サポート制度」チラシ

我が国ではエンジニア不足が加速している一方で、日本企業が外国人労働者を雇用する場合、日本語でのコミュニケーション能力不足などから、採用に踏み切ることをためらうケースも少なくありません。

また、留学生は日本での初めての生活や文化に慣れないことから、地域社会との交流が十分に持てず、孤立感や不安を抱え、地域社会との溝を感じることが社会問題として挙げられています。

そこで本学工学部では、2026年度に完全移行する「つうおん(通学+オンデマンド授業)」の仕組みを活用した研究・課外活動による地域との連携や、本学付置施設である「学修支援センター」での日本語力支援などにより、留学生の学ぶフィールドをさらに改善させていきます。

工学部では、留学生が日本で安心して4年間学び、日本企業で活躍できる人材となるよう、さまざまな支援を進めていきます。

「つうおん(通学+オンデマンド授業)」とは、一週間の授業日数5日間を「面接(対面)授業を実施する曜日(週3日)」と「研究・課外活動とオンデマンド型の遠隔授業を実施する曜日(週2日)」としたハイブリッドな時間割です。

週2日のオンデマンド授業では、録画された授業を何度も見返して学ぶことができるため、留学生は日本語力を磨きながら大学での単位取得を進めることができます。

また、自由な時間に受講することができるオンデマンド授業のメリットを活かし、オンデマンド授業を実施する曜日には、希望者が取り組める研究・課外活動も用意されます。

例えば「神奈川県厚木市緑ヶ丘の地域コミュニティづくりを目指した課外授業」など、オンデマンド授業の受講時間帯を調整して研究・課外活動などに取り組むことにより、大学周辺地域社会との繋がりや社会的な経験、協調性なども学べます

さらに、学内施設「学修支援センター」では、日々の課題レポートや就職活動での履歴書作成などで日本語に不安を感じた際は、いつでも日本語の添削を受けることができるなどの支援が進んでいます。

就職に向けては、入学時から中学校・高等学校などでの担任のような役割を果たすカリキュラムアドバイザーと呼ばれる教員が学生一人ひとりにつき、自国とは異なる慣れない環境下でも不安のない様、寄り添いながら大学での生活を進めます。

実際の就職活動時には、卒業研究の指導教員が中心となり日本企業への就職を目指したサポートを行います。

「留学生サポート制度」や「つうおん」に関する詳細は、本学工学部受験生サイトや6月から9月まで毎月行われるオープンキャンパス、キャンパス見学で、直接知ることができます。

