SNSの運営企業に対して、ヘイトスピーチや誤情報、有害な情報をどのように定義し、どのような措置を講じているかの報告を義務付ける ニューヨーク 州法は憲法違反にあたるとして、Xが ニューヨーク 州を相手取り訴訟を起こしました。Elon Musk’s X Sues New York Over Law Requiring Hate-Speech Disclosure - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-17/musk-s-x-sues-new-york-over-law-requiring-hate-speech-disclosure

Elon Musk’s X sues New York over hate speech and disinformation law | Elon Musk | The Guardianhttps://www.theguardian.com/technology/2025/jun/17/elon-musk-new-york-hate-lawsuit-speech-lawX sues New York over hate speech disclosure lawhttps://www.engadget.com/social-media/x-sues-new-york-over-hate-speech-disclosure-law-214655414.htmlXが問題視しているのは2024年12月に ニューヨーク 州のキャシー・ホークル知事が署名した法案S895B、通称「ヘイト隠蔽防止法」です。当該法はヘイトスピーチや誤情報、その他の有害情報をどのように定義しているか、そしてどのような対策を講じているかについて、SNS運営企業に報告を義務付ける内容となっています。法案は民主党のブラッド・ホイルマン=シガル上院議員とグレース・リー州議会議員が名誉毀損防止連盟と協力し、有害なネット言説に対して透明性と説明責任を求めるために作られたもの。法案成立にあたり、シガル議員らは2024年初頭にXから法案修正について協議の要請があったことに触れ、「Xは法案を改善するための誠実な協議ではなく、法案を弱体化させようとしている」と考えて協議を拒否したことを明らかにしています。Governor Hochul Signs “Stop Hiding Hate” Act to Ensure Social Media Platforms are Transparent & Accountable | NYSenate.govhttps://www.nysenate.gov/newsroom/press-releases/2024/brad-hoylman-sigal/governor-hochul-signs-stop-hiding-hate-act-ensureX側弁護士は「ヘイト隠蔽防止法」が非常に機密性の高い情報の提出を求め、より重要性が高い合衆国憲法修正第一条で守られる対象である言論の自由を損ねるものだと主張しました。一方、シガル議員らは「ニューヨーカーに必要となる透明性を求めているのに対し、盾として修正第一条を振りかざす試みは受け入れられない」と反論しています。ちなみに、Xは同じ趣旨のカリフォルニア州法に対しても2023年に訴訟を起こしています。イーロン・マスクのXがコンテンツモデレーションのやり方の公開を義務づける州法を巡りカリフォルニア州を提訴 - GIGAZINEこのときは、SNS運営企業に対してヘイトスピーチ等に関するポリシーの定義・開示を求めたり、当該カテゴリーに関連する投稿へのフラグ立てや削除したデータについて報告を求めたりする条項が削除された上で、カリフォルニア州がXに対して弁護士費用約35万ドル(約5100万円)を支払い、Xが勝利しています。California’s Assembly Bill 587 Loses Key Provisions After Legal Challenge from X | Socially Awarehttps://www.sociallyawareblog.com/topics/california-s-assembly-bill-587-loses-key-provisions-after-legal-challenge-from-x