【第80回プライズフェア】 5月21日 開催

セガ フェイブは、5月21日に開催された「第80回プライズフェア」にてプライズフィギュア、プライズぬいぐるみの新作を公開した。

「第80回プライズフェア」は国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、プライズ景品の新作が公開された。

同社ブースではTVアニメ『ダンダダン』をはじめ、TVアニメ『薬屋のひとりごと』、『呪術廻戦』「懐玉・玉折」、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のプライズフィギュアが公開。

また、「サンリオキャラクターズ」、「トムとジェリー」のぬいぐるみも多数展開を予定している。“ぽちゃちま”シリーズでは新たにディズニーから「くまのプーさん」が仲間入りする。

【TVアニメ『ダンダダン』 FIGURIZMα “オカルン(変身)”トランスフォームビジュアルVer.】

2025年10月第5週 登場予定

【TVアニメ『薬屋のひとりごと』 ちょこのせ プレミアムフィギュア“猫猫”】

2025年10月第3週 登場予定

【呪術廻戦 懐玉・玉折 Yumemirize “五条悟”/“夏油傑”】

2025年10月第5週 登場予定

呪術廻戦 懐玉・玉折 Yumemirize “五条悟”

呪術廻戦 懐玉・玉折 Yumemirize “夏油傑”

【SAKAMOTO DAYS Luminasta “坂本太郎”店長Ver.】

2025年10月第4週 登場予定

【名探偵コナン ぬいぐるみ~ゆるこれ~Vol.3】

2025年10月第2週 登場予定

(C)龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会

(C)日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)鈴木祐斗/集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660882

(C) Disney

(C) Disney.Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)

(C)NHK

(C)NHK・NHKエデュケーショナル

※開発中につき、実際の製品とはデザインが異なる場合がございます。