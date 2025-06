プレミアリーグは18日、2025-26シーズンの試合日程を発表した。オープニングゲームは8月15日に行われ、MF 遠藤航 所属の王者リバプールがホームにボーンマスを迎え撃つ。8月16日には王座奪還を目指すマンチェスター・シティが敵地でウォルバーハンプトンと対戦。MF三笘薫のブライトンはフルハムの本拠地に乗り込む。また、8月17日にMF鎌田大地のクリスタル・パレスがチェルシーと、DF冨安健洋のアーセナルがマンチェスター・ユナイテッドとそれぞれアウェーで激突。MF田中碧を擁する昇格組のリーズは、18日にエバートンとのホームゲームに臨む。

ANNOUNCE 2025/26 PREMIER LEAGUE FIXTURES — Premier League (@premierleague) June 18, 2025

以下、開幕戦のカード8月15日(金)リバプール vs ボーンマス8月16日(土)アストン・ビラ vs ニューカッスルブライトン vs フルハムN・フォレスト vs ブレントフォードサンダーランド vs ウエスト・ハムトッテナム vs バーンリーウォルバーハンプトン vs マンチェスター・C8月17日(日)チェルシー vs クリスタル・パレスマンチェスター・U vs アーセナル8月18日(月)リーズ vs エバートン