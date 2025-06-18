横浜FCvs岩手 スタメン発表
[6.18 天皇杯2回戦](ニッパツ)
※18:30開始
主審:福島孝一郎
副審:坂本晋悟、内山翔太
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 32 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 22 岩武克弥
DF 27 レオ・バイーア
MF 14 中野嘉大
MF 20 村田透馬
MF 28 熊倉弘貴
MF 34 小倉陽太
FW 17 新井瑞希
FW 18 森海渡
FW 33 室井彗佑
控え
GK 40 遠藤雅己
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 45 佃颯太
DF 50 秦樹
MF 39 遠藤貴成
FW 13 小川慶治朗
FW 15 伊藤翔
FW 9 櫻川ソロモン
監督
四方田修平
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 50 若林学歩
DF 4 牟田雄祐
DF 13 小暮大器
DF 16 柳世根
DF 25 和田昂士
MF 19 ウォン・テラン
MF 28 松村航希
MF 39 嫁阪翔太
MF 77 小松寛太
FW 9 シラス
FW 29 町田悠
控え
GK 40 名良橋拓真
DF 33 山内舟征
DF 44 新玉瑛琉
MF 14 中里崇宏
MF 23 中村充孝
MF 49 小林祐希
MF 55 藤島樹騎也
FW 11 藤本憲明
FW 7 深堀隼平
監督
星川敬
※18:30開始
主審:福島孝一郎
副審:坂本晋悟、内山翔太
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 32 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 22 岩武克弥
DF 27 レオ・バイーア
MF 14 中野嘉大
MF 20 村田透馬
MF 28 熊倉弘貴
MF 34 小倉陽太
FW 17 新井瑞希
FW 18 森海渡
FW 33 室井彗佑
控え
GK 40 遠藤雅己
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 45 佃颯太
MF 39 遠藤貴成
FW 13 小川慶治朗
FW 15 伊藤翔
FW 9 櫻川ソロモン
監督
四方田修平
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 50 若林学歩
DF 4 牟田雄祐
DF 13 小暮大器
DF 16 柳世根
DF 25 和田昂士
MF 19 ウォン・テラン
MF 28 松村航希
MF 39 嫁阪翔太
MF 77 小松寛太
FW 9 シラス
FW 29 町田悠
控え
GK 40 名良橋拓真
DF 33 山内舟征
DF 44 新玉瑛琉
MF 14 中里崇宏
MF 23 中村充孝
MF 49 小林祐希
MF 55 藤島樹騎也
FW 11 藤本憲明
FW 7 深堀隼平
監督
星川敬